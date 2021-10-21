Гейтс выделил деньги на проекты Джонсона

Миллиардер вложился в развитие « зеленых » технологий

Британский премьер-министр заключил сделку о партнерстве с соучредителем Microsoft. Билл Гейтс, приезд которого в Великобританию был приурочен к климатическому форуму Cop26, стал крупным инвестором новой национальной стратегии. На реализацию планов по «озеленению» промышленности он выделил £400 млн, пишет The Guardian.

Борис Джонсон остался доволен финансовой поддержкой Гейтса. Деньги он планирует потратить на инновационные технологии, которые будут применимы для создания экологически чистого авиационного топлива или в производстве возобновляемой энергии ветра и солнца. По словам премьер-министра, средств на научные изыскания, обладающие большим потенциалом, всегда не хватало, но сейчас появилась возможность работать над направлениями, которые еще несколько лет назад казались немыслимыми.

Британия уже потратила около £200 млн на разработку «зеленых» технологий. Борьба с климатическим кризисом является главной целью новой революционной стратегии. Билл Гейтс объявил, что выполнит обязательства через компанию Breakthrough Energy Catalyst – коалицию частных инвесторов, которую он возглавляет. Фонд будет работать совместно с правительством, отбирая наиболее привлекательные проекты для реализации. По словам миллиардера, «чтобы достичь чистого нуля выбросов, необходимо снизить затраты на экологические технологии, повысив их конкурентоспособность». Джонсон, в свою очередь, отметил важность сотрудничества власти и бизнеса для коммерциализации «чистых» технологий.