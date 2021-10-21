﻿﻿﻿﻿﻿

Елизавета II отказалась от премии «Oldie of the Year»

Елизавета II отказалась от премии «Oldie of the Year»
фотоcommons.wikimedia.org

Королева определяет возраст как состояние души

Ее Величество отказалась от почетной премии «Oldie of the Year» («Старушка года»), поскольку считает, что не соответствует критериям, по которым определяют лауреатов. Отметившая в апреле 95-летний юбилей Елизавета II объяснила свое решение следующим образом: «Вы настолько стары, насколько себя ощущаете», – сообщает Express.

Журнал The Oldie ежегодно присуждает награду представителям старшего поколения, внесшим особый вклад в общественную жизнь. В письме изданию королева «вежливо, но твердо» отказалась от премии, тем самым вызвав восхищение у читателей. Председатель премии Джайлс Брандрет, получивший письмо из Букингемского дворца, выразил восхищение и ответом, и тактичностью Елизаветы: ему самому 73 года. 

Пожалуй, не нашлось скептика, который трактовал бы отказ от награды «Oldie of the Year» как жест пренебрежения. Биограф монархов Анджела Левин считает, что своим вежливым ответом королева весьма отчетливо дала понять, что не собирается покидать трон.

Однако врачи все же посоветовали сделать Ее Величеству небольшой перерыв для отдыха в плотном рабочем графике. В Букингемском дворце признались, что королева с большой неохотой, но все же последовала этой рекомендации. После аудиенции в Виндзорском замке, на которой присутствовал Билл Гейтс, Елизавета II отменила двухдневную поездку в Северную Ирландию. Отказ монарха от запланированного визита не связан с COVID-19, подчеркнули представители двора.

profile-sample2
В лондонском Сити хотят построить башню-великан
21-10-2021
profile-sample2
Елизавета II отказалась от премии «Oldie of the Year»
21-10-2021
profile-sample2
Facebook намеренно нарушает правила
21-10-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.