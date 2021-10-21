Елизавета II отказалась от премии «Oldie of the Year»

Королева определяет возраст как состояние души

Ее Величество отказалась от почетной премии «Oldie of the Year» («Старушка года»), поскольку считает, что не соответствует критериям, по которым определяют лауреатов. Отметившая в апреле 95-летний юбилей Елизавета II объяснила свое решение следующим образом: «Вы настолько стары, насколько себя ощущаете», – сообщает Express.

Журнал The Oldie ежегодно присуждает награду представителям старшего поколения, внесшим особый вклад в общественную жизнь. В письме изданию королева «вежливо, но твердо» отказалась от премии, тем самым вызвав восхищение у читателей. Председатель премии Джайлс Брандрет, получивший письмо из Букингемского дворца, выразил восхищение и ответом, и тактичностью Елизаветы: ему самому 73 года.

Пожалуй, не нашлось скептика, который трактовал бы отказ от награды «Oldie of the Year» как жест пренебрежения. Биограф монархов Анджела Левин считает, что своим вежливым ответом королева весьма отчетливо дала понять, что не собирается покидать трон.

Однако врачи все же посоветовали сделать Ее Величеству небольшой перерыв для отдыха в плотном рабочем графике. В Букингемском дворце признались, что королева с большой неохотой, но все же последовала этой рекомендации. После аудиенции в Виндзорском замке, на которой присутствовал Билл Гейтс, Елизавета II отменила двухдневную поездку в Северную Ирландию. Отказ монарха от запланированного визита не связан с COVID-19, подчеркнули представители двора.