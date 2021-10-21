В лондонском Сити хотят построить башню-великан

«Тюльпану» могут дать зеленый свет

Башня в форме тюльпана, скорее всего, все же будет построена в лондонском Сити. Со смотровой площадки «луковичного» здания откроются головокружительные столичные виды, пишет Londonist.

Башня-тюльпан будет самой высокой в городе (305 метров). Амбициозный проект небоскреба причудливой формы, который поражает воображение, – творение архитектора Нормана Фостера. Здание в форме цветка будет оснащено смотровыми площадками, зонами отдыха и ресторанами. По сути, оно представляет собой туристическую достопримечательность гигантских масштабов.

Комитет по планированию и развитию транспорта лондонского Сити одобрил проект еще в 2019 году, но мэр Садик Хан спутал все планы, заявив, что достоинства башни сомнительны, и реализация проекта была приостановлена. По мнению градоначальника, во-первых, горизонт будет испорчен такой доминантой, а во-вторых, высокое светящееся здание не вписывается в существующую застройку. Ожидается, что в течение ближайших недель положительное решение все же будет принято на министерском уровне.

Если башня и будет гореть, то зеленым светом, символизируя открытость лондонского Сити иностранному бизнесу и инвестиционным капиталам. Выбор подсветки неудивителен – здесь чувствуется влияние Бориса Джонсона. В 2016 году он занимал пост мэра столицы, когда Садик Хан завернул его проект Garden Bridge, теперь же с «тюльпаном» у премьер-министра есть все основания для сатисфакции. Объект планируют ввести в эксплуатацию к 2025 году.