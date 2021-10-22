Генеральный директор Netflix признал ошибку

Забастовка работников продолжается

Сотрудники Netflix устроили забастовку, выступая против шуток про ЛГБТ-сообщество, которые комик Дэйв Шаппелл произнес в своем стендапе. Генеральный директор стриминговой компании Тед Сарандос потерпел неудачу в попытке успокоить коллектив, но его позиция по поводу запуска шоу The Closer («Напоследок») на сервисе не изменилась, пишет The Guardian.

Из-за выступления Шаппелла компания оказалась втянута в самый тяжелый за всю историю своего существования трудовой конфликт. Рядовые сотрудники объявили забастовку из-за гомо- и трансфобных шуток артиста и выступили в знак солидарности с коллегой: инженер-программист Терра Филд первой возмутилась оскорбительным содержанием стендапа, опубликовав запись в «Твиттере». Ее уволили, но после разразившегося скандала восстановили на работе. Еще с двумя сотрудниками руководство Netflix поступило точно так же, как с Филд.

Один из руководителей Netflix обратился к сотрудникам, чтобы разрядить ситуацию, которая сложилась вокруг шоу. Несмотря на то что Сарандос частично признал свою вину, весь коллектив по-прежнему испытывает недовольство. Топ-менеджемент компании уверен, что платформа работает для аудитории с разными вкусами и предпочтениями: Netflix не считает, что шоу Дэйва Шаппелла должны сопровождать какие-либо предупреждающие надписи. Пока неизвестно, как разрешится конфликт.