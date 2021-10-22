Менеджеры Дуа Липы выберут участника Евровидения

На конкурс ищут достойного кандидата

Команда известного музыкального лейбла, который работает с популярной певицей, определит участника состязания и выберет песню, чтобы помочь стране избежать прошлогоднего провала. Однако не исключено, что сама Дуа Липа представит Великобританию на Евровидении в 2022 году, пишет BBC.

Международная компания TaP Music занималась раскруткой Дуа Липы, Ланы дель Рей и других мировых звезд. Буквально на днях лейбл подписал контракт c певицей Сиэль (CL). Профессиональная команда менеджеров будет искать музыканта, который представит Британию на самом популярном музыкальном конкурсе Европы. Пока неизвестно, будет ли это знаменитость или начинающий поп-исполнитель. Не исключено, что самой Дуа Липе предложат принять участие в престижном соревновании.

В последние годы англичане с разочарованием следят за выступлениями представителей своей страны на конкурсе. Менеджер ТаP Бен Моусон уверен, что в Турин, где пройдет следующее Евровидение, поедет талантливый кандидат. Исполнитель Джеймс Ньюмен на последнем шоу не только не оправдал надежд британцев, но и с треском провалил выступление.

С 2009 года певцы из Соединенного Королевства ни разу не входили в десятку финалистов Евровидения. Чтобы изменить проигрышную тенденцию, и было решено нанять команду Дуа Липы, которая быстро обрела популярность в 2017 году. Сама поп-певица считает себя британкой, но всегда подчеркивает косовское происхождение. Она довольна тем, что именно ее менеджеры займутся поиском нового участника.