﻿﻿﻿﻿﻿

Менеджеры Дуа Липы выберут участника Евровидения

Менеджеры Дуа Липы выберут участника Евровидения
фотоcommons.wikimedia.org

На конкурс ищут достойного кандидата

Команда известного музыкального лейбла, который работает с популярной певицей, определит участника состязания и выберет песню, чтобы помочь стране избежать прошлогоднего провала. Однако не исключено, что сама Дуа Липа представит Великобританию на Евровидении в 2022 году, пишет BBC.

Международная компания TaP Music занималась раскруткой Дуа Липы, Ланы дель Рей и других мировых звезд. Буквально на днях лейбл подписал контракт c певицей Сиэль (CL). Профессиональная команда менеджеров будет искать музыканта, который представит Британию на самом популярном музыкальном конкурсе Европы. Пока неизвестно, будет ли это знаменитость или начинающий поп-исполнитель. Не исключено, что самой Дуа Липе предложат принять участие в престижном соревновании.

В последние годы англичане с разочарованием следят за выступлениями представителей своей страны на конкурсе. Менеджер ТаP Бен Моусон уверен, что в Турин, где пройдет следующее Евровидение, поедет талантливый кандидат. Исполнитель Джеймс Ньюмен на последнем шоу не только не оправдал надежд британцев, но и с треском провалил выступление.

С 2009 года певцы из Соединенного Королевства ни разу не входили в десятку финалистов Евровидения. Чтобы изменить проигрышную тенденцию, и было решено нанять команду Дуа Липы, которая быстро обрела популярность в 2017 году. Сама поп-певица считает себя британкой, но всегда подчеркивает косовское происхождение. Она довольна тем, что именно ее менеджеры займутся поиском нового участника.

profile-sample2
Менеджеры Дуа Липы выберут участника Евровидения
22-10-2021
profile-sample2
Шеф-повар стала Дамой-Командором
22-10-2021
profile-sample2
Рождественская ярмарка откроется в ноябре
22-10-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.