﻿﻿﻿﻿﻿

Рождественская ярмарка откроется в ноябре

Рождественская ярмарка откроется в ноябре
фотоcommons.wikimedia.org

Ежегодное мероприятие снова пройдет в Саут-Бэнк

Несмотря на эпидемиологическую обстановку, власти решили не лишать лондонцев праздника. В этом сезоне ярмарка в Саут-Бэнк откроется чуть раньше обычного – 4 ноября, а завершит работу в канун Рождества, 24 декабря. Праздничная подсветка будет радовать горожан до конца января, пишет Secret London.

На набережной установят альпийские шале с обогревом, ярмарочные палатки с сувенирами и едой. Здесь будут продавать традиционные рождественские угощения: вафли, фондю, голландские блинчики, мясные пироги, горячие напитки и тематические бранчи. Организаторы предусмотрели для посетителей и развлечения: к примеру, можно будет сыграть в мини-гольф. 

В прошлом году власти обещали открыть уличный рынок вовремя, но в самый последний момент изменили решение из-за коронавирусных ограничений. Хочется верить, что в 2021-м история не повторится и лондонцы посетят красочную ярмарку, где смогут выбрать подарки близким, зарядиться атмосферой праздника и неспешно прогуляться вдоль реки, наблюдая за иллюминацией и наслаждаясь рождественским глинтвейном.

profile-sample2
Менеджеры Дуа Липы выберут участника Евровидения
22-10-2021
profile-sample2
Шеф-повар стала Дамой-Командором
22-10-2021
profile-sample2
Рождественская ярмарка откроется в ноябре
22-10-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.