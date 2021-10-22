Рождественская ярмарка откроется в ноябре

Ежегодное мероприятие снова пройдет в Саут-Бэнк

Несмотря на эпидемиологическую обстановку, власти решили не лишать лондонцев праздника. В этом сезоне ярмарка в Саут-Бэнк откроется чуть раньше обычного – 4 ноября, а завершит работу в канун Рождества, 24 декабря. Праздничная подсветка будет радовать горожан до конца января, пишет Secret London.

На набережной установят альпийские шале с обогревом, ярмарочные палатки с сувенирами и едой. Здесь будут продавать традиционные рождественские угощения: вафли, фондю, голландские блинчики, мясные пироги, горячие напитки и тематические бранчи. Организаторы предусмотрели для посетителей и развлечения: к примеру, можно будет сыграть в мини-гольф.

В прошлом году власти обещали открыть уличный рынок вовремя, но в самый последний момент изменили решение из-за коронавирусных ограничений. Хочется верить, что в 2021-м история не повторится и лондонцы посетят красочную ярмарку, где смогут выбрать подарки близким, зарядиться атмосферой праздника и неспешно прогуляться вдоль реки, наблюдая за иллюминацией и наслаждаясь рождественским глинтвейном.