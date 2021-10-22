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Шеф-повар стала Дамой-Командором

Шеф-повар стала Дамой-Командором
фотоcommons.wikimedia.org

Кулинарное искусство оценили по-королевски

Известный шеф-повар Мэри Берри удостоилась королевских почестей за вклад в кулинарное искусство. Ей присвоили титул Дамы-Командора ордена Британской империи. Церемонию награждения в Виндзорском замке провел лично принц Чарльз, сообщает Sky News.

Берри довольно хорошо знакома с королевскими особами. На прошлое Рождество ее пригласили к герцогу и герцогине Кембриджским: вместе они готовили традиционные блюда к празднику. Шеф-повар высоко оценила кулинарные способности Ее Королевского Высочества.

В течение 7 лет Мэри Берри была судьей известного кулинарного телеконкурса «Лучший пекарь Британии», который стал визитной карточкой обаятельной женщины. Кроме того, она является телеведущей, писателем и занимается благотворительностью. На протяжении 50 лет Берри была верна своему делу. В одном интервью она призналась, что за свои 84 года ни разу не приготовила фастфуд.

Получив награду за впечатляющие кулинарные достижения, Берри рассказала, что отметит знаменательное событие в кругу семьи: приготовит супругу сэндвичи, а вечером на торжественный ужин приедут дети. Шеф-повар также призналась, что вся семья взволнована, а она сама испытывает невероятное чувство гордости.

Рыцарский орден, который получила дама Мэри, является самым младшим в британской наградной системе. Он был учрежден Георгом V в 1917 году.

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