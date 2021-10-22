В космосе обнаружен мигающий белый карлик

Ученые ищут причины феномена

Астрономы Даремского университета увидели необычное явление: белый карлик резко менял яркость в течение очень короткого промежутка времени. Наблюдение было сделано со спутника НАСА, который исследует в космосе инопланетные миры, пишет Sky News.

Поведение белого карлика, который будто мигал в темноте, ученые назвали «экстраординарным»: смена яркости происходила в течение получаса, а если подобное и случается, то занимает гораздо больше времени. Аномалия заинтриговала экспертов.

Астрономы установили периодичность смены яркости: в среднем три раза за полчаса. Они пришли к выводу, что такое поведение может быть связано с изменениями магнитного поля, на которые повлияло замедление потока материи. Кроме того, мигающий белый карлик порой и вовсе переставал светиться. Об этом свойстве звезд такого типа ученые раньше не знали. По словам доктора Симоне Скаринги, главы экспертной группы, изучение объекта может привести к важным научным открытиям.

Белыми карликами называют старые звезды, исчерпавшие термоядерное горючее. Ученые ведут за ними наблюдение, пытаясь разгадать тайны Вселенной. Обычно переход материи от звезды-компаньона или донора к белому карлику сопровождается потерей яркости, но столь частое мигание было зарегистрировано впервые.