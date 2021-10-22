Вино из Новой Зеландии станет дешевле

Подписано соглашение об отмене пошлин

Торговая сделка между странами отразится на ценообразовании. Изменения коснутся в первую очередь импорта популярных во всем мире вин Нового Света. Будет отменена наценка на них, которая добавляется при транспортировке, пишет Metro.

Подсчитано, что в среднем цена бутылки вина, изготовленного из самых популярных сортов винограда (совиньон блан – белого и пино нуар – красного), уменьшится на 20 пенсов. Кроме того, будут сняты пошлины на киви, мед и мясо. Экспортеры из Новой Зеландии смогут отправить 35 тыс. тонн баранины в течение первых четырех лет, а затем увеличить объемы ввоза до 50 тыс. тонн. Заключенный договор будет работать в двустороннем порядке. Британия, в свою очередь, экспортирует партнерам корабли, спецтехнику и одежду.

Сделка, которую Борис Джонсон посчитал «отличной», заключена на 10 лет. Однако в правительстве не разделили оптимизма премьер-министра: на Новую Зеландию приходится всего 0,2% общего объема внешней торговли, так что на британскую экономику соглашение особого влияния не окажет. Но никто не отрицает лишь его стратегического значения: партнерство с Новой Зеландией рассматривают как шаг к вступлению в торговый клуб с Канадой и Японией.

Последствия соглашения уже обеспокоили Национальный союз фермеров: местные производители посчитали, что льготные условия для экспортеров плохо скажутся на конкурентной способности отечественной продукции. Договоры, заключенные сначала с Австралией, а теперь и с Новой Зеландией, нанесут значительный финансовый удар по британскому сельскому хозяйству – вплоть до сокращения рабочих мест.