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Бороться с терроризмом будут по-новому

Бороться с терроризмом будут по-новому
фотоcommons.wikimedia.org

Действующие программы Prevent и Channel малоэффективны

После убийства члена парламента Дэвида Амесса планы правительства по дерадикализации могут быть осуществлены в ускоренном порядке. Отчет-расследование о работе программ по предотвращению экстремизма Prevent и Channel опубликуют раньше намеченного срока, пишет The Guardian.

В правительстве спешат ввести новые меры безопасности в программы по борьбе с терроризмом, чтобы успокоить общество после смерти Амесса. По сообщению источника в Уайтхолле, обзор, подписанный новым руководителем Prevent Уильямом Шоукросом, появится в открытом доступе не в следующем году, а намного раньше. Расследование станет поводом для значительных изменений в системе выявления и слежки за неблагонадежными личностями.

По данным следствия, Али Харби Али, подозреваемый в убийстве депутата, в подростковом возрасте находился под наблюдением Prevent, но позднее его имя не включили в списки радикально настроенных граждан. Эксперты считают: программы Prevent и Channel малоэффективны ввиду того, что участие в них носит добровольный характер.

Планируется, что в обновленной схеме дерадикализации больше внимания будет уделено безопасности и усилению роли полиции. Хотя Prevent отслеживает деятельность всех экстремистских элементов, ранее программу критиковали из-за предвзятости именно в отношении мусульманских общин. Несмотря на это, руководители спецслужб считают Prevent и Channel важной частью контртеррористической стратегии Британии.

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