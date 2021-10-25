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Молодежи не хватает знаний по экологии

Молодежи не хватает знаний по экологии
фотоcommons.wikimedia.org

Учебные заведения просят министра о помощи

Накануне климатического саммита представители образовательных учреждений отправили письмо на имя Надхима Захави с просьбой пересмотреть программу обучения до 2030 года, включив в нее темы по экологии, сообщает The Guardian.

Главы четырех профессиональных объединений: Национального союза образования (NEU), NASUWT, Союза университетов и колледжей (UCU) и Unison – считают, что накануне форума Cop26, который состоится в Глазго, в министерстве образования быстрее обратят внимание на пробелы, существующие в учебных программах. Лидеры профсоюзов настаивают на полной интеграции климатического культпросвета в национальную систему.

Согласно письму, изменения должны носить комплексный характер. Необходимы модернизация классов, разработка и внедрение экологических походов и экскурсий для учащихся, их родителей и сотрудников учебных заведений. Масштабный план предлагают разработать до 2030 года, а о намерениях объявить во время саммита ООН по климату. Лидеры профсоюзов также просят внести поправки в стандарты подготовки учителей: они должны рассказывать о климатической чрезвычайной ситуации, повысив квалификацию в области экологии. Возможно, потребуется изменить закон об образовании.

В правительстве отметили, что на данный момент уроки на тему климата проходят в начальных классах. Вкладываются миллионы в строительство более экологичных и энергоэффективных школ.

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