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Около миллиона британцев могут выселить за долги

Около миллиона британцев могут выселить за долги
фотоcommons.wikimedia.org

Помощи от правительства на всех не хватит

На адресную финансовую помощь для малообеспеченных семей, которые из-за пандемии коронавируса не смогли оплатить аренду, выделено еще £65 млн: соответствующие документы будут оформлены к зиме. Но власти предупреждают, что деньги смогут получить не все нуждающиеся, пишет Independent.

Владельцы домохозяйств, которым угрожает выселение за долги, должны обратиться за помощью в местные советы, подтвердив свое бедственное положение из-за COVID-19. Речь идет об увеличении счетов за электроэнергию и временной отмене универсального кредита. В департаменте жилищного строительства, сообщества и местного самоуправления (DLUHC) заявили, что «признают» влияние эпидемии «на домохозяйства в частном арендуемом секторе с самым низким доходом».

Запрет на выселение, действующий во время пандемии, был снят в начале этого года. В настоящее время около миллиона британских семей нуждаются в немедленной финансовой поддержке. Ранее, в сентябре, правительство уже объявляло о выделении £500 млн на покрытие долгов арендаторов.

Однако, по словам Криса Норриса, главы Национальной ассоциации домовладельцев, «£65 млн не полностью отражают масштаб проблемы», поскольку в общей сложности долги по аренде из-за COVID-19 сейчас превышают £300 млн. Учитывая, что экономическая ситуация ухудшается, а стоимость жизни дорожает, домохозяйства становятся все более уязвимыми.

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