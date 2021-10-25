Около миллиона британцев могут выселить за долги

Помощи от правительства на всех не хватит

На адресную финансовую помощь для малообеспеченных семей, которые из-за пандемии коронавируса не смогли оплатить аренду, выделено еще £65 млн: соответствующие документы будут оформлены к зиме. Но власти предупреждают, что деньги смогут получить не все нуждающиеся, пишет Independent.

Владельцы домохозяйств, которым угрожает выселение за долги, должны обратиться за помощью в местные советы, подтвердив свое бедственное положение из-за COVID-19. Речь идет об увеличении счетов за электроэнергию и временной отмене универсального кредита. В департаменте жилищного строительства, сообщества и местного самоуправления (DLUHC) заявили, что «признают» влияние эпидемии «на домохозяйства в частном арендуемом секторе с самым низким доходом».

Запрет на выселение, действующий во время пандемии, был снят в начале этого года. В настоящее время около миллиона британских семей нуждаются в немедленной финансовой поддержке. Ранее, в сентябре, правительство уже объявляло о выделении £500 млн на покрытие долгов арендаторов.

Однако, по словам Криса Норриса, главы Национальной ассоциации домовладельцев, «£65 млн не полностью отражают масштаб проблемы», поскольку в общей сложности долги по аренде из-за COVID-19 сейчас превышают £300 млн. Учитывая, что экономическая ситуация ухудшается, а стоимость жизни дорожает, домохозяйства становятся все более уязвимыми.