﻿﻿﻿﻿﻿

Риши Сунак: £3 млрд планируют инвестировать в молодежь

Риши Сунак: £3 млрд планируют инвестировать в молодежь
фотоcommons.wikimedia.org

Британии нужны высококвалифицированные кадры

Искусственный интеллект, ядерная энергетика и кибербезопасность – это лишь несколько инновационных направлений, по которым, по мнению правительства, необходимо обучать молодежь, сообщает Independent.

Канцлер казначейства Риши Сунак выступил с инициативой потратить £3 млрд бюджетных средств на подготовку высококвалифицированных кадров. В рамках так называемой революции навыков число учебных площадок с передовыми технологиями будет увеличено в четыре раза. Принять участие в программе можно будет с 16 лет – £1,6 млрд потратят именно на подготовку молодежи (до 19 лет). По предварительным подсчетам, получить престижную профессию в таких сферах, как кибербезопасность, ядерная энергетика и IT-технологии, смогут около 100 тыс. человек.

По мнению Риши Сунака, программа поможет британцам впоследствии найти более высокооплачиваемую работу. Чиновник считает, что люди приобретут навыки, которые «необходимы для того, чтобы больше зарабатывать».

Помимо обучения, в рамках проекта будут организованы стажировки по повышению квалификации среди уже работающих жителей королевства, пройти которые смогут 24 тыс. человек. Канцлер казначейства отметил, что «будущий экономический успех зависит не только от образования, которое мы даем нашим детям, но и от непрерывного обучения, которое мы предлагаем взрослым».

profile-sample2
Коллекционеры открыли охоту на «Генриха IV»
26-10-2021
profile-sample2
NHS получит средства на борьбу с пандемией
26-10-2021
profile-sample2
Цены на бензин бьют рекорды
26-10-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.