Риши Сунак: £3 млрд планируют инвестировать в молодежь

Британии нужны высококвалифицированные кадры

Искусственный интеллект, ядерная энергетика и кибербезопасность – это лишь несколько инновационных направлений, по которым, по мнению правительства, необходимо обучать молодежь, сообщает Independent.

Канцлер казначейства Риши Сунак выступил с инициативой потратить £3 млрд бюджетных средств на подготовку высококвалифицированных кадров. В рамках так называемой революции навыков число учебных площадок с передовыми технологиями будет увеличено в четыре раза. Принять участие в программе можно будет с 16 лет – £1,6 млрд потратят именно на подготовку молодежи (до 19 лет). По предварительным подсчетам, получить престижную профессию в таких сферах, как кибербезопасность, ядерная энергетика и IT-технологии, смогут около 100 тыс. человек.

По мнению Риши Сунака, программа поможет британцам впоследствии найти более высокооплачиваемую работу. Чиновник считает, что люди приобретут навыки, которые «необходимы для того, чтобы больше зарабатывать».

Помимо обучения, в рамках проекта будут организованы стажировки по повышению квалификации среди уже работающих жителей королевства, пройти которые смогут 24 тыс. человек. Канцлер казначейства отметил, что «будущий экономический успех зависит не только от образования, которое мы даем нашим детям, но и от непрерывного обучения, которое мы предлагаем взрослым».