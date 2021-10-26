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Коллекционеры открыли охоту на «Генриха IV»

Коллекционеры открыли охоту на «Генриха IV»
фотоcommons.wikimedia.org

Редкое издание пьесы Шекспира выставлено на продажу

Воистину шекспировские страсти ожидаются на аукционе, где пройдут торги за оригинальный фрагмент первого печатного издания пьесы английского драматурга и поэта – «Генрих IV, часть 1». Музейная редкость может уйти с молотка за $100 тыс. (£73 тыс.), пишет The Guardian.

Фрагмент представляет собой 13 старинных листов ин-фолио – это один акт двухчасовой постановки. Их подлинность подтвердил известный искусствовед Эрик Расмуссен: он отнес артефакт к первому типографскому сборнику, который был напечатан в 1623 году друзьями-актерами в память о Шекспире и считается самым ранним из ныне известных собраний сочинений великого драматурга. На момент его смерти в 1616 году было опубликовано всего 17 пьес. Первое печатное издание включает 36 произведений, в том числе «Макбет» и «Бурю».

На сегодняшний день из 750 листов сборника сохранились всего 233 ин-фолио. Президент американского аукционного дома Фред Холаберд счел нужным заранее поздравить нового «владельца литературной истории». Коллекционеры всего мира наверняка устроят настоящую битву за оригинал. В прошлом году полная копия первого сборника была продана на аукционе почти за $10 млн (около £7,3 млн). Покупатель раритетов Стефан Левентхейл установил новый ценовой рекорд для литературного произведения, оставшись весьма довольным таким вложением средств. 

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