NHS получит средства на борьбу с пандемией

Очереди за медпомощью должны сократиться

Пандемия COVID-19 настолько усугубила положение NHS Англии, что система здравоохранения терпит поражение по всем фронтам – наблюдается нехватка как оборудования и персонала, так и времени и сил. Пациенты часами проводят в очередях, чтобы сдать тесты и получить медицинскую помощь. Для комплексного решения проблем, связанных исключительно с ковидом, на медицинские нужды из бюджета выделят дополнительные средства в размере £5,9 млрд, сообщает BBC.

Прежде всего требуется сократить время ожидания скрининга на коронавирус: на эти цели потратят £2,3 млрд. В торговых центрах откроют больше медицинских пунктов для приема граждан, увеличат количество тестов и других видов исследований: КТ, МРТ и ультразвуковых. Еще £1,5 млрд выделят на закупку новых коек, оборудования и оснащения хирургических отделений больниц. £2,1 млрд NHS будут потрачены на IT-технологии и цифровизацию системы здравоохранения.

Инвестиция в £5,9 млрд станет финансовым дополнением к ранее обещанным £12 млрд в год. Несмотря на то что новые вложения предназначены только на борьбу с COVID-19, в министерстве здравоохранения ожидают, что общая нагрузка на мощности NHS снизится. Однако ситуация по-прежнему близка к катастрофической. Около пяти миллионов человек ждут госпитализации в Англии, из них сотни тысяч – более года.

Звучат и скептические мнения по поводу целевого использования средств. Рентгенолог NHS из Йоркшира Кристофер Ригби считает, что сначала надо решить кадровую проблему, иначе некому будет обслуживать новые центры. Министр здравоохранения Саджид Джавид предложил ввести обязательную вакцинацию для сотрудников NHS: медиков, которым многие обязаны жизнью, тоже хотят защитить от инфекции.