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Минимальная почасовая оплата вырастет почти на фунт

Минимальная почасовая оплата вырастет почти на фунт
фотоcommons.wikimedia.org

Повышение ставки ожидается в день смеха

Минимальные зарплаты поднимут с 1 апреля 2022 года, размер прибавки зависит от возрастной категории работника. Самой большой будет ставка у сотрудников старше 23 лет: в общей сложности их доход увеличится примерно на £1 тыс. в год без учета налогов, сообщает BBC.

23-летний Финн Олдфилд за свою работу по связям с общественностью получает тот самый национальный прожиточный минимум. Узнав о прибавке, он решил переехать в центр Ливерпуля из Уиднеса, где живет вместе с родителями. Олдфилд доволен переменами, но, учитывая растущие повседневные траты, все же волнуется за свое будущее. 

Повышение ставки на 6,6% (с £8,91 до £9,5 в час) затронет миллионы работников старше Финна и станет долгожданной и своевременной помощью. По мнению канцлера казначейства Риши Сунака, первоапрельская прибавка – всего лишь шаг на пути к достижению цели по повышению уровня жизни малообеспеченных граждан. По оценкам экспертов, общая сумма, потраченная правительством, может показаться более крупной: около 1 млн человек, которые получают зарплату такого уровня, трудятся в розничной торговле, гостиничном бизнесе и сфере обслуживания. Им сейчас особенно тяжело оплачивать счета за электроэнергию и отопление.

Директор Фонда прожиточного минимума Грэм Гриффитс приветствовал заботу о британцах с низким уровнем доходов, но заявил о «существенном разрыве» между ожиданиями и реальностью. Сумма, установленная государством, ниже той, к которой эксперты фонда пришли путем собственных расчетов. Старший экономист Resolution Foundation Най Коминетти также посоветовал ни в коем случае не считать прибавку компенсацией за сокращение универсального кредита. Около 4,4 млн семей коснулись изменения UC, тогда как за прожиточный минимум работают вдвое меньше человек. 

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