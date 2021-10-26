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Цены на бензин бьют рекорды

Цены на бензин бьют рекорды
фотоcommons.wikimedia.org

Альтернатива топливу актуальна как никогда

Автомобильная организация RAC зафиксировала самую высокую за последние 9 лет стоимость литра бензина. Рост связывают с удвоением прошлогодней цены на нефть, сообщает BBC.

Заправить бак стандартного семейного хэтчбека 55 литрами бензина теперь стало дороже на £15. Новый максимум эксперты объясняют не только ростом цен на нефть, но и непомерными аппетитами розничных торговцев, которые пытаются восстановить прибыль после первых локдаунов. В результате стоимость поднялась почти до 143 пенсов за литр. Дизель немного не дотянул до рекорда аналогичного периода: в апреле 2012 года он стоил на 1,5 пенса дороже, чем сейчас. 

Представитель RAC Саймон Уильямс назвал нынешние времена мрачными для водителей всего королевства, и прогнозы аналитиков неутешительны: они считают, что цены на нефть марки Brent останутся высокими до конца года. Если стоимость за баррель поднимется до $100, то литр бензина будет стоить целых 150 пенсов. Пока тенденции к снижению не наблюдается. 

Зато переход на экологически чистое топливо, который начнется уже этим летом, кажется весьма логичным. Автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями постепенно исчезнут с дорог – правительство планирует запретить их продажу к 2030 году. По расчетам министерства транспорта, массовое использование Е10 сократит выбросы углерода на 750 тыс. тонн в год. Этот объем сопоставим с ущербом, который наносят экологии 350 тыс. автомобилей на дорогах. 

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