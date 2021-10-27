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Дома на улицах Вязов продаются со скидкой

Дома на улицах Вязов продаются со скидкой
фотоcommons.wikimedia.org

Храбрые покупатели экономят тысячи фунтов

Согласно исследованию Строительного общества Йоркшира (YBS), ночные кошмары все-таки тревожат потенциальных покупателей недвижимости на улицах Вязов: почти по всему королевству ее можно приобрести на 42% ниже рыночной стоимости, пишет The Guardian.

Самыми суеверными оказались жители графства Дарем: здесь дома на улице, которая ассоциируется с фильмами ужасов о Фредди Крюгере, стоят дешевле на £74 тыс., чем расположенные по соседству. Напомним: главный герой ночных кошмаров, используя острое лезвие, расправлялся с жертвами во сне. Страх и предрассудки привели к снижению цен на недвижимость со £100 тыс. до £30 тыс. Такая разница в процентном соотношении стала самой высокой в стране. В Челтнеме дом на улице Вязов продали со скидкой в £160 тыс.

Эксперты по недвижимости выяснили, что тенденция наблюдается еще как минимум в восьми городах Британии: цены здесь ниже средних по рынку примерно на 60%. Отмечается, правда, что на улице Вязов в Ферндейле (Южный Уэльс) дома даже поднялись в цене. Вероятно, здесь готовы поселиться поклонники ужастика.

Франшизу фильмов о Фредди Крюгере менеджеры по продажам смело внесли в список причин, влияющих на ценообразование. Причем жуткое название может как оттолкнуть, так и привлечь клиентов. Согласно опросам, семь из десяти британцев теоретически готовы пожить на улице Вязов, а шестеро – купят дом, который, по слухам, населен привидениями. Но «рынок суеверий» непредсказуем: в случае перепродажи есть риск потерять много денег – или придется ждать настоящего киномана.

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