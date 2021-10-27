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Разведка подписала договор с Amazon

Разведка подписала договор с Amazon
фотоcommons.wikimedia.org

Терабайты данных загрузят в «облако»

Спецслужбы Соединенного Королевства заключили сделку с Amazon. Согласно контракту, их секретные материалы будут храниться в облачной системе американской компании Web Services (AWS). Несмотря на заверения со стороны участников сделки в высокой степени конфиденциальности проекта, высказываются мнения о возможных нарушениях суверенитета Британии, сообщает Independent.

Инициатором сотрудничества с Amazon выступило Агентство по радиоэлектронной разведке и обеспечению защиты данных (GCHQ). Еще прошлой зимой аналитики GCHQ опубликовали отчет о том, что искусственный интеллект чрезвычайно эффективен в работе, к примеру при поиске ложной или искаженной информации. На основе мнения экспертов можно сделать вывод, что ИИ-технологии будут играть ключевую роль в защите государственных интересов.

Кроме того, к договору с владельцем облачного сервиса присоединились спецслужбы М15 и М16 и военные, принимающее участие в совместных с разведкой операциях. Объединение ресурсов для борьбы с киберпреступлениями даст возможность обрабатывать и анализировать данные, а также вычленять необходимую информацию за считаные минуты. Выгоду от сделки на ближайшее десятилетие оценивают в сумме от £500 млн до £1 млрд.

Хотя серверы для облачной системы будут размещены на территории Британии, в агентстве Privacy International выразили обеспокоенность по поводу сохранности секретных сведений. Партнерство между частным сектором и госструктурами эксперты назвали «вызывающим тревогу». Разведслужбы условия сделки не комментируют. В AWS тоже не собираются раскрывать подробности совместного соглашения. 

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