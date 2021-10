Хеллоуин в Лондоне: как не умереть от ужаса и восторга

7 способов устроить себе жуткий и веселый праздник

Хеллоуин, в отличие от своих мертвых или частично мертвых героев, подкрадывается вовсе не незаметно. Он приближается, гремя цепями и громко оповещая всех о том, что пришло время не только мирного завершения сбора урожая, но и всепроникающего страха, когда духи умерших на один день возвращаются на землю.

Люди настолько обожают всякие кошмары и переодевания в монстров и кровавых вампиров, что тратят на это миллиарды. Не удивительно ли, что этот праздник приносит колоссальную прибыль, уступая лишь Рождеству?

Самые популярные образы для праздника – ведьма, привидение, зомби, вампир, кукла Билли на велосипеде (из франшизы «Пила»), персонажи фильмов Тима Бертона, мумия, клоун, дьявол, скелет, черные мыши и, конечно, Чаки (маленькая страшная кукла с порезанным лицом).

Столетия назад никто бы не рискнул одеться в ведьму просто ради забавы: единственное, что в этом случае светило бы, – костер. Генрих Крамер, написав в XV веке свое пособие «Молот ведьм», весьма поспособствовал доносительству. Наступили страшные времена не только для рыжеволосых дам, но и для всех неугодных вообще. В своем рвении очистить мир от чародеев люди доносили на всех своих недругов. Стоит ли говорить, что почти никто из сожженных на костре не имел к магии даже отдаленного отношения?

Скоро разум восторжествовал, и судебный беспредел стал сдавать позиции. Первой страной, которая перестала считать колдовство преступлением, стала Великобритания – в 1735 году. А последней несчастной, которую казнили в Европе в 1782 году якобы за колдовство, была швейцарка Анна Гельди. Речь об официальном судебном решении, а вообще страх и ненависть еще долго заставляли людей вершить самосуд.

Пик Хеллоуина – ночь с 31 октября на 1 ноября. Самая большая в Соединенном Королевстве вечеринка «Ночь страха» проходит на севере Англии, в Шеффилде – на нее собирается до 40 тысяч человек. Вот это настоящий бал вампиров, ведьм, привидений, зомби, черных кошек и скелетов!

А если никуда выезжать из Лондона не хочется, то наш список жутковатых, леденящих душу мероприятий, на которые можно сходить в ближайшие дни, а не только в ночь на 1 ноября, как раз для вас. Ибо мир волшебства и колдовства значительно шире, чем празднование Хеллоуина. Итак…

Музей Гарри Поттера и аттракцион «Создание Гарри Поттера» (Warner Bros. Studio Tour London Making Harry Potter)

Где у нас самая большая концентрация колдовства и волшебства? Многие скажут, в «Гарри Поттере», и не ошибутся. Британский Музей Гарри Поттера (Warner Bros. Studio Tour London) – это мечта любого фаната саги. Он размещен в павильонах, где проходили съемки большинства сцен о юном волшебнике. И сейчас студия открыла новый аттракцион «Создание Гарри Поттера» – здесь чародейство возведено в культ.

Вот где можно почувствовать всю силу магии! Большой зал Хогвартса, кабинет профессора Дамблдора, Запретный лес, Платформа 9 ¾ с «Хогвартс-экспрессом», деревня Хогсмид с Визжащей хижиной и совятней, Косой переулок и другие легендарные места.

Невероятная детализация, декорации, костюмы, оригинальный реквизит – эффект полного погружения, личного участия в волшебстве. Особенно остро это можно ощутить в кабинете профессора зельеварения Северуса Снейпа, где на полках выстроились сотни бутылок с весьма своеобразным содержимым – от волос до внутренностей животных. Остроту впечатления не снижает даже демонстрация того, как создавался фильм, и вообще всего закулисья школы волшебства и чародейства.

Лучшее место, чтобы отметить Хеллоуин!

Когда: ежедневно, первый тур начинается в 10:00, последний – с 16:00 до 18:30 (в зависимости от времени года, школьных каникул и выходных)

Где: Studio Tour Drive, Leavesden, Hertfordshire WD25 7LR

Билеты: детский – от £84, взрослый – от £89

Страшно захватывающая и запредельно пугающая Лондонская темница (London Dungeon)

Музей ужасов London Dungeon рассказывает о самых жутких и мрачных событиях в истории Лондона. Вот уж где можно пощекотать нервы!

Как и положено глухой темнице, она расположена глубоко под землей. Однако ничего общего с обычными музеями с их статичными экспонатами это место со средневековыми пытками и ужасами не имеет. Это интерактивный театр с жуткими персонажами из прошлого, тускло подсвеченный, полный всяких шорохов и неожиданных прикосновений. Обстановка более чем мрачная, передающая атмосферу средневекового Лондона.

Прогулка по «Лабиринту заблудших душ» заставляет вздрагивать на каждом шагу – зеркала множат отражения, а внезапно появляющиеся и исчезающие призраки заставляют сердце выпрыгивать из груди.

Затем вас обвиняют в государственной измене, и делает это сам Генрих VIII, после чего приходится пробираться по загаженным аллеям среди черных крестов, разлагающихся трупов и голодных крыс, как во время чумы в Лондоне, а в узенькой темной улочке прямо в затылок тяжело дышит Джек-потрошитель. Избавившись от этого кошмара, вы попадаете в историю с Пороховым заговором: оказываетесь в зале суда и выслушиваете обвинение. Но и этого мало. Впереди вас ждет пыточный мастер, брадобрей Суини Тодд. Этот малый убивал своих клиентов, а следы преступления заметала его подруга, используя жертв в качестве начинки для пирогов. Ну и как апофеоз, логичное завершение этой истории ужасов – виселица и следующая за ней вертикальная шахта.

Длится эта страшная нервотрепка 1,5–2 часа и требует от вас твердой уверенности в своих силах. Дети до 12 лет туда не допускаются, а подростков до 16 лет должен сопровождать взрослый.

Когда: ежедневно

Где: County Hall, Westminster Bridge Road, London SE1 7PB

Билеты: £24

Музей тюрьмы Клинк (Clink Prison Museum)

Новое испытание для нервной системы – одна из старейших и самых известных тюрем Англии, ныне Музей тюрьмы Клинк. Вам придется ощутить все тяготы жизни средневекового заключенного, а также прочувствовать устройства для пыток. Экспозиция живописует историю и систему содержания заключенных тюрьмы, которая существовала на этом месте с 1144 по 1780 год.

Здесь было две части – мужская и женская (это старейшая женская тюрьма Англии). Вокруг были расположены злачные кварталы, поэтому среди заключенных нередко оказывались проститутки, их клиенты, хозяева публичных домов, а также неугодные властям священники и должники. Почти все эти маргинальные элементы оплачивали свое содержание. Представляете их состояние? Платить за собственные кровавые пытки и бесчеловечное обращение тюремщиков…

Словом, если хочется отпраздновать Хеллоуин и почувствовать преимущества современной жизни, то тюрьма Клинк – самое то.

Когда: ежедневно с 10:00 до 18:00

Где: 1 Clink Street, Bankside, London SE1 9DG

Билеты: £8

Аттракцион ужасов London Bridge Experience и лондонские катакомбы (London Tombs)

Лондонский мост за свою долгую историю оброс таким количеством зловещих и кровавых историй, что грех не упомянуть их в канун Дня Всех Святых. Историческое путешествие в темные века сопровождают не только профессиональные актеры, но и суперреалистичные звуковые, визуальные и даже ольфакторные эффекты.

Мост горел и отстраивался несколько раз и использовался в качестве места для казни преступников. Представление рассказывает, что происходило во время Великого пожара, однако это самая «безобидная» часть перформанса. Посетителей ждет знакомство с «хранителем голов» – это был человек, которому вменялось в обязанность собирать отрубленные головы, насаживать их на шесты и выставлять на самом видном месте. Не обошлось и без главного криминального героя Англии – Джека-потрошителя (без него как-то пусто и вроде нестрашно). Однако есть и другие, не менее злобные персонажи.

Чтобы окончательно растревожить и без того пошатнувшуюся нервную систему, организаторы развлечения включили в программу London Bridge Experience и посещение Лондонских катакомб (London Tombs). В свое время они служили чумной ямой. Жутковато, так что любители острых ощущений получат свое сполна. И не стоит обманываться – в этой обители мертвых встреча с ними очень реальна.

Когда: 29 октября с 10:00 до 17:00, 30 и 31 октября – с 9:30 до 18:00

Где: 2–4 Tooley Street, London Bridge, London SE1 2SY

Билеты: от £21

Охота за привидениями в особняке Чарльтон-Хаус

Чарльтон-хаус в Гринвиче пользуется репутацией одного из самых «привиденческих». Здесь нередко наблюдаются паранормальные явления, а рассказы о некоей «серой леди», любящей ночные прогулки, не утихают до сих пор.

Этот большой якобинский особняк с его жутким чердаком и темным подвалом будто специально создан для призраков и духов, посетители слышат скрежет поворачивающихся дверных ручек и ключей при полном отсутствии там людей. Сотрудники Чарлтон-Хауса жалуются, что многие вещи пропадают, а потом появляются в совершенно неожиданных местах. Даже эти закаленные в боях с привидениями и собственными страхами люди отказываются в одиночку заходить на чердак или подвал из-за инфернальной атмосферы и гнетущего чувства исходящей откуда-то опасности.

Когда: 6 ноября с 21:45 до 3:00

Где: Charlton Road, Greenwich, London SE7 8RE

Билеты: £65

Кладбищенские встречи

Для отмечания Хеллоуина лучше кладбища места не сыскать. Бромптонский погост ждет самых смелых посетителей. Здесь организован ряд «смертельных» встреч, туров и даже концертов.

«Смертельная» встреча №1. Поедатели грехов

В часовне Бромптонского кладбища вас ждут, чтобы поговорить о поедателях грехов (sin-eater). Кто это? Люди, которые при помощи особых ритуалов избавляли умирающих от грехов, совершенных при жизни. Обычно эти изгои принадлежали к низшим слоям общества и зарабатывали довольно сомнительным промыслом. Несмотря на полное отсутствие взаимопонимания с Римско-католической церковью, подобные врачеватели душ пользовались спросом у населения.

Сам ритуал совершался для того, чтобы избавить умирающего от попадания в ад, а также от перспективы стать призраком и избежать наказания за греховную жизнь. Избавление происходило через употребление еды и питья, помещенных на теле умирающего или уже умершего. Это могли быть специально выпеченный хлеб, соль, вода и даже пиво, берущие на себя пороки человека. Приглашенный читал специальную молитву или заклинание, после чего съедал снедь. Традиция была распространена по большей части в Уэльсе. Последним адептом данной практики был некий Ричард Манслоу, который умер в 1906 году. Предполагают, что ад его еле дождался.

Желаете услышать больше? Тогда вам на Бромптонское кладбище.

Когда: 31 октября в 13:30

Где: Brompton Cemetery Chapel, North gate off Old Brompton Road, South gate off Fulham Road, Kensington, London SW5 9JE

Билеты: £12

«Смертельная» встреча №2. Дьявол, которого вы знаете

Что может быть обворожительнее, чем отправиться на свой страх и риск на концерт при свечах среди надгробий Бромптонского кладбища, исполненный одноименным струнным квартетом? Программа соответствующая:

– «Пляска смерти» Камиля Сен-Санса, в которой посредством музыки передан танец скелетов на ночном кладбище под аккомпанемент скрипача – Смерти;

– Струнный квартет №7 фа-диез минор Дмитрия Шостаковича. Это произведение композитор посвятил покойной жене Нине. Боль, страдания, противоречия и гармоническое разрешение;

– Струнный квартет №1 си минор Сергея Прокофьева, написанный в состоянии отчаяния. На Западе композитора окрестили «апостолом большевизма» и «орудием советской пропаганды», а на родине, в России, сначала считали «врагом советской культуры», а потом возвели в культовый статус.

Когда: 31 октября в 19:00

Где: Brompton Cemetery, North gate off Old Brompton Road, South gate off Fulham Road, Kensington, London SW5 9JE

Билеты: £20

«Смертельная» встреча №3. Я не верю в призраков!

К теме призраков обращались многие писатели и поэты – от Гомера, Шекспира, Диккенса до Стивена Кинга. Существуют ли привидения, или это выдумки? По каким местам они любят ходить и где живут? Люди, глубоко погруженные в тему, понимают, что, например, призраки отца Гамлета и Банко из «Макбета» жили в одном мире, а готические и эдвардианские существа – в другом, и это совсем не то же самое, несмотря на их «коллегиальность».

Как менялись призраки в различные исторические эпохи и как менялись наши представления о них, какие исследования проводили экстрасенсы, чем интересны жуткие неолитические курганы Британии – вот о чем предлагается поговорить в уютной кладбищенской часовне.

Когда: 30 октября в 13:30

Где: Brompton Cemetery Chapel, North gate off Old Brompton Road, South gate off Fulham Road, Kensington, London SW5 9JE

Билеты: £12

«Смертельная» встреча №4. Клиническая смерть и загробная жизнь

В культурных кодах представления о смерти и жизни после смерти занимают особое место. Эта тема никогда не потеряет своей актуальности, и в День Всех Святых обсуждение загробной жизни и бессмертия человеческой души становится более значимым. Что такое клиническая смерть, глубокое погружение в медитацию, изменение сознания, сенсорная депривация, психоделики, внетелесные переживания? Как они влияют на человечка и какие изменения вызывают? А как относиться к встрече с божественными светоизлучающими сущностями и умершими? Люди никогда не оставят своих попыток пролить свет на эти и другие вопросы мироздания, поэтому добро пожаловать на кладбище – послушать специалистов и обменяться мыслями.

Когда: 31 октября в 15:30

Где: Brompton Cemetery Chapel, North gate off Old Brompton Road, South gate off Fulham Road, Kensington, London SW5 9JE

Билеты: £12

Жуткое и веселое паранормальное приключение «Призраки дома»

Это интерактивное онлайн-аудиомероприятие, которое можно устроить где угодно (в своей квартире или заброшенном домике в лесу) и когда угодно. Оно состоит из шести паранормальных экспериментов в сопровождении аудиогида и ведущего-призрака. Соберите от двух до восьми человек, выключите свет и наберитесь смелости для грядущего жутковатого веселья, длящегося примерно два часа. Вам понадобятся доступ к интернету, свечи (можно электронные), фонарик, бумага (5–10 листов на человека), карандаши, ручки или маркеры (2 или 3 на человека), блокнот, нитки, ключ или кольцо, зеркало, предмет с хорошей сильной энергетикой, с которым связаны приятные воспоминания, крепкие нервы.

Ознакомиться с условиями и заказать мероприятие можно на сайте Lantern Ghost Tours.

Билеты: £27,99

Подготовила Ясмин Шамцян