Professional Beauty – 2021: новые тренды индустрии красоты

В лондонском выставочном центре ExCel состоялась крупнейшая выставка Professional Beauty, первая за последние три года: мероприятие несколько раз отменяли из-за пандемии. Возможно, поэтому в этот раз оно было менее масштабным по площади, но вполне сопоставимым по посещаемости с показателями прошлых лет: на нем побывали более 20 тысяч человек. В 2021 году впервые одновременно с выставкой проходило шоу по парикмахерскому искусству – Salon International.

На мероприятии косметические бренды представили новые бьюти-продукты, процедуры и технологии. Посетители смогли их протестировать – как за символическую плату, так и совершенно бесплатно, а профессионалы – поучаствовать в обучающих семинарах, а также приобрести косметику и девайсы с хорошей скидкой. Выставка была интересна не только «инсайдерам» бизнеса: владельцам салонов, мастерам, косметологам, – но и потребителям, которые пользуются этой продукцией и заботятся о своей красоте.

Кроме того, посетители выставки принимали участие в ряде конференций, выступлений и семинаров. В рамках Professional Beauty открылась площадка World Spa & Wellness Convention, на которой собрались спикеры высочайшего уровня со всего мира. Они обсудили перспективы развития отрасли и проблемы, возникшие перед рынком бьюти-услуг в новой реальности. В числе популярных тем – создание универсальной бизнес-модели, позволяющей справиться с изменениями, а также формирование и способы сохранения сильной команды бьюти-профессионалов.

Помимо этого, в программу мероприятия вернулись соревнования по маникюру и макияжу с демонстрацией навыков, а также шоу талантов.

Ногти, ресницы и брови

Пик популярности уже много лет удерживают процедуры для ногтей, ресниц и бровей. На выставке множество компаний предлагали наборы для домашнего маникюра с гель-лаком. Были открыты отдельные секции, где проходили мастер-классы по наращиванию ресниц и микроблейдингу бровей. Эти направления особенно популярны в Британии еще и потому, что для работы по ним не требуется специального образования или лицензии – достаточно окончить краткосрочные курсы, стоимость которых начинается от £1 200. Поэтому внимательно выбирайте мастеров и с осторожностью относитесь к предложениям из соцсетей об услугах по микроблейдингу на дому. Необходимо поинтересоваться наличием опыта у специалиста и попросить его предоставить портфолио работ.

Косметика в ампулах

Такие средства по-прежнему в тренде. Все больше косметических брендов выпускают высокоэффективные средства в стеклянных ампулах для разового нанесения. Благодаря интенсивным формулам концентраты в их составе содержат высокий процент активных веществ. Они проникают в глубокие слои кожи и легко усваиваются клетками. Размер молекул этих веществ в сыворотке намного меньше, чем в креме или лосьоне, именно поэтому концентраты в состоянии решать проблемы, с которыми крем справиться не может. Поскольку при производстве сывороток используются новейшие технологии и научные достижения, стоят средства недешево, однако и результат применения качественной сыворотки виден буквально после первого нанесения. Такие концентраты позволяют существенно улучшить внешний вид и тонус кожи, продлить ее молодость, увлажнить, насытить витаминами и питательными веществами, проститься с тусклым цветом лица.

Продукция с каннабиноидами, или CBD

CBD (каннабиноиды) – экстракты каннабиса, не содержащие психоактивных веществ, – благодаря своим успокаивающим, заживляющим и противовоспалительным свойствам завоевали прочное место в бьюти-сфере. В косметику попадает определенный вид каннабиноидов, преобладающих в конопле и содержащихся в медицинской марихуане, – каннабидиол. Его производят из стебля и листьев растения, поэтому он не оказывает психотропного эффекта. Считается, что в изолированной форме CBD не так эффективны, как в комбинации соединений. В каннабидиоле множество витаминов, микроэлементов, которые снижают уровень холестерина, помогают сбросить вес, делают кожу здоровой и увлажненной, восстанавливают ее гидролипидный баланс, укрепляют ногти и волосы.

Sustainable packaging: эко-упаковка

Все больше брендов внедряют инновации, чтобы решить проблему загрязнения океана и всей планеты за счет создания альтернативных упаковок: биоразлагаемых или пригодных для многократного использования. Капсулы, созданные из водорослей, коробки из прессованных грибов – отличные варианты для того, чтобы не засорять окружающую среду пластиком.

Аппараты и процедуры для похудения

Неудивительно, что именно аппараты, нацеленные на похудение, тонус и устранение целлюлита, были главным трендом в этот раз. Карантин и сидячий образ жизни на изоляции стали триггерами для набора лишних килограммов. Я попробовала процедуру устранения жировых отложений холодом. Аппарат Cryo>S 3.0 занимает первое место во Франции и является одним из самых эффективных устройств на рынке. Это альтернатива липосакции и подтяжке кожи одновременно. Аппарат отличается от существующих систем, воздействующих на кожу холодом, по многим параметрам, сочетая сразу несколько революционных инноваций. Результаты от процедур впечатляют: всего за пять сеансов можно потерять 38% жира в обрабатываемой зоне! Процедуры безопасны и не травматичны, в отличие от других методов «холодного похудения», где используется вакуумная заморозка. Сеанс длится всего 20–30 минут, не требует восстановления, а повторять процедуру CryoSlimming (для тела или второго подбородка) можно каждые две недели – столько времени понадобится на удаление организмом мертвых жировых клеток. Процедуру подтяжки кожи с помощью холода – CryoToning – можно делать еженедельно. Более того, проходя сеансы именно курсом, вы сможете добиться более длительного эффекта лифтинга кожи.

Следующая выставка Professional Beauty London состоится 3–4 апреля 2022 года. 9–10 октября 2022 года пройдет новая выставка Professional Beauty Business совместно с Salon International // professionalbeauty.co.uk.