Russian Film Week порадует новинками

«Петровых в гриппе» Кирилла Серебренникова покажут в Лондоне

Неделя российского кино пройдет в Великобритании с 28 ноября по 5 декабря сразу на нескольких площадках. Фестиваль откроет картина Алексея Чупова и Наташи Меркуловой «Капитан Волконогов бежал».

По словам основателя и генерального продюсера Недели российского кино Филипа Перкона, особенно радует возвращение к традиционному формату проведения Russian Film Week в кинотеатрах. «Магия личных встреч, когда люди делятся опытом, проводят обсуждения, общаются вживую, не может быть воспроизведена в интернете. В этом сезоне у нас было рекордное количество заявок, поэтому наших зрителей ждет одна из лучших кинопрограмм, которую мы когда-либо предлагали», – отметил продюсер.

По традиции на Russian Film Week будет представлено все жанровое разнообразие российской киноиндустрии: драмы, комедии, исторические фильмы, триллеры, документалистика. Всего в Великобританию привезут 23 полнометражных и 19 короткометражных картин. В частности, будут показаны последняя работа Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» по одноименному роману Алексея Сальникова, фильмы «Северный ветер» Ренаты Литвиновой, «Грех» Андрея Кончаловского, «Трое» Анны Меликян, «Доктор Лиза» Оксаны Карас, мультфильм «Нос, или заговор «не таких» Андрея Хржановского. Все картины будут демонстрироваться с английскими субтитрами.

Кульминацией фестиваля станет торжественное вручение премии «Золотой Единорог» – крупнейшей зарубежной награды за достижения в области российского кино. В предыдущие годы ее победителями становились фильмы «Ученик» Кирилла Серебренникова, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта и «Ван Гоги» Сергея Ливнева.

Фестиваль Russian Film Week проходит шестой год подряд. Открытие запланировано в лондонском ODEON, где презентуют все главные британские премьеры. Основной площадкой для показов российских картин станет кинотеатр Cine Lumiere, расположенный неподалеку от Музея Виктории и Альберта и Музея естествознания. Фильмы RFW также продемонстрируют в Кембридже.

Помимо показов, в рамках Russian Film Week 1 и 2 декабря состоится традиционный международный форум Сasting Bridge. В настоящее время идет конкурсный отбор актеров-участников. Список финалистов объявят уже 1 ноября. Билеты и полная программа Russian Film Week будут доступны в конце октября на официальном сайте мероприятия russianfilmweek.org.