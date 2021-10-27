Викторианский Хеллоуин

Вся английская детвора ждет этот праздник – день, когда можно наесться сладостей до отвала, бродить по темным улицам, пугать прохожих и при этом остаться безнаказанными, а еще нарядиться в самые нелепые, смешные и страшные костюмы. Хеллоуин был популярен всегда, даже во времена чопорной викторианской эпохи. Как же отмечали его раньше?

Традиции из прошлого

Хеллоуин – наследие кельтских времен. Изначально это был языческий праздник, день почитания умерших и одновременно день урожая. Кельты верили, что души мертвых обитают среди живых, и, чтобы в следующем году урожай был лучше, всячески задабривали духов, принося дары. 31 октября было выбрано неслучайно: считалось, что ночь накануне Дня Всех Святых особенная, когда грань между миром живых и мертвых настолько тонкая, что путешествия туда и обратно вполне реальны. Поэтому, отпугивая злых духов, жгли костры и пели хвалебные песни для добрых.

В первую очередь это был день, когда подсчитывали урожай, прощались с летом и готовились к суровой зиме. В древней Шотландии был обычай на Хеллоуин выкладывать камешки вокруг костра: каждый камешек означал конкретного члена семьи, и если наутро какой-то пропадал – увы, зима для того родственника могла стать последней в жизни.

Фонарики из тыкв, ужасающие маски, черные кошки на дверях и пауки невероятных размеров – все это пришло позже, как и традиция карнавальных костюмов. Главный атрибут праздника – светящаяся тыква – появился только в XIX веке. В 1835 году дублинский журнал опубликовал легенду, которая объясняла, что же это за тыква такая. Напомним ее. Жил-был на свете ирландец Джек, который не прочь был приложиться к бутылочке. Однажды он выпивал с дьяволом в пабе и, когда пришел час расплачиваться, попросил дьявола обратиться монеткой. Тот и обратился. Хитрый Джек положил монетку в карман, где лежал крестик, и повелитель преисподней оказался в ловушке. Второй раз Джек обманул дьявола, когда загнал его на дерево, а внизу начертил крест. Снова дьявол не смог выбраться. А Джек выторговал у него право на то, что тот не будет претендовать на его душу после смерти. В общем, когда Джек преставился, ни в раю, ни в аду для него места не нашлось, и стал он скитаться по свету в поисках покоя. А чтобы освещать себе дорогу, сделал фонарик из тыквы, поместив туда свечу. С тех пор тыквенный фонарь так и зовется – светильник Джека.

Если вы думаете, что во времена королевы Виктории Хеллоуин отмечали тихо, то вы ошибаетесь: в Викторианскую эпоху все делали с размахом. Сама королева обожала хеллоуинские забавы – особенно в шотландском замке Балморал. Подготовка к празднику занимала несколько недель. В назначенный час слуги, придворные, горожане и фермеры из близлежащих селений собирались у замка, и начиналась процессия. Об этом даже писали в газетах. Так, в 1874 году вышел «Стаффордширский Часовой», где сообщалось, как королева отмечала Хеллоуин: «Ее Величество и принцесса Беатриса, у каждой был в руках большой факел, выехали в открытом фаэтоне. Затем последовала процессия, состоящая из жителей и слуг имений. Все несли высокие зажженные факелы. Они шли по территории и вокруг замка, и зрелище, когда шествие двигалось вперед, было очень странным и эффектным… Когда перед замком зажгли костер и пламя вовсю разгорелось, на сцене появилась фигура, одетая как хобгоблин, тянущая карету, окруженную множеством фей с длинными копьями. В карете было чучело ведьмы. Факелоносцами был образован круг, а главный эльф бросил чучело ведьмы в огонь, где оно быстро сгорело. Когда кремация завершилась, загремели барабаны, и все бодро танцевали под мелодии Вилли Росса, волынщика Ее Величества».

Не танцами едиными

Чем развлекались на Хеллоуин? В день, когда грань между миром живых и мертвых была очень тонкой, грех не погадать, так что нередко устраивались девичьи посиделки. Хозяйка украшала дом свечами, осенними листьями и тыквами, девушки пили чай с фруктами и гадали.

Большой популярностью пользовалось гадание на суженого-ряженого – ведь очень интересно знать, кем будет избранник. Расплавленный свинец наливали через отверстие дверного ключа на заполненную холодной водой сковороду – какие образуются узоры, такая профессия и будет у новоявленного жениха: если капельки похожи на оружие – значит, военный, на корабль – моряк, на растение – фермер. Если узора не получалось или капли были разрозненны, значит, сидеть в девках или муж окажется непутевым. Если же поклонников было чересчур много и нужно было выбирать кого-то одного, для этого тоже существовало гадание. На раскаленную решетку клали орехи, каждый орех – потенциальный жених. Если орех начинал подпрыгивать и скакать, ничего хорошего – жених ветреный, если же орех горел сразу, то это был признак того, что чувства молодого человека полыхают огнем.

Одним из самых популярных гаданий было гадание с зеркалом – как на христианское Рождество. Девушки по одной заходили в темную комнату с зеркалом и со свечой, брали с собой яблоко. Нужно было есть, чистить или резать яблоко перед зеркалом – по поверию, в этот момент из зеркала должен показаться суженый. Если девушка не видела никого, то ее время еще не пришло. Конечно, фантазия разыгрывалась, если подружки из-за двери пугали страшилками или шептали таинственным голосом – в этот момент могло померещиться что угодно.

Если же собирались смешанные компании, то устраивались спиритические сеансы. Увлечение спиритизмом в то время стремительно набрало популярность, а вызов на Хеллоуин духов умерших был одним из главных развлечений. Конечно, не обходилось без розыгрышей, когда кто-то, сидя под столом, утробным голосом вещал из «потустороннего мира». А если еще для пущей убедительности кого-то хватали за ногу, то страх и веселье одновременно охватывали всю публику.

Популярной забавой было извлечение яблока из воды. В таз с водой бросали яблоки, а потом надо было их достать без помощи рук. Конечно, девушки предпочитали оставаться в стороне от этой мокрой забавы, зато молодые люди с удовольствием демонстрировали свои навыки, чем невероятно смешили дам.

После шумных игр гости усаживались вокруг камина и рассказывали страшные истории про привидения, мертвецов и прочую нечисть. Большинство историй строились вокруг любовного сюжета, и прекрасный молодец спасал красавицу от чудовищ. Девушки с замиранием сердца слушали эти истории и в страшные моменты прижимались поближе к тому, кто сидел рядом. Конечно, старались рассадить гостей так, чтобы рядом оказывались незамужние. Хеллоуин был прекрасным поводом для того, чтобы стать ближе. А в темноте не было видно, как краснеют девичьи щечки.

В яблочко!

Любимыми лакомствами викторианского Хеллоуина были яблоки и орехи. Яблоки обмакивали в сахарный сироп и обжаривали на костре, получались практически такие же карамельные яблоки, которые сейчас можно приобрести в магазинах. Орехи тоже обжаривались. Главным напитком праздника был эль, который пили в невероятных количествах. Был еще так называемый молчаливый пирог. Его особенность заключалась в том, что готовили его молча, нельзя было проронить и слова. Перед тем как поместить его в печь, внутрь пирога прятали всякие мелочи: монетку, ключ, кольцо, пуговицу, наперсток. Разрезали пирог тоже молча, и счастливчик находил в пироге какой-то предмет, который символизировал будущее: монетку – к богатству, кольцо – к замужеству, ключ – к новому дому или странствиям, пуговицу – к любви, а наперсток – к холостой жизни.

Главное, чтобы костюмчик сидел

Костюмы Викторианской эпохи не отличались таким разнообразием, как сейчас, но все же они следовали тематике колдовства и волшебства. Нередко гости приходили в черных плащах, а при приветствии могли протянуть фальшивую руку – длинную перчатку, набитую лоскутками или опилками. Учитывая, что хозяева пытались создать таинственную атмосферу и не зажигали много свечей, в полутемном доме этот трюк вызывал визги собравшихся.

Дамы использовали Хеллоуин, чтобы щеголять нарядами: это могли быть юбки с карточными мастями (особенно популярна была Пиковая Дама), воротники а-ля Дракула, небольшие крылышки летучей мыши или шляпы ведьм. В преддверии праздника выпускались каталоги костюмов, и модницы выбирали самые необычные, чтобы удивить гостей.

***

Во все времена Хеллоуин был веселым праздником – ведь это прекрасный повод, спрятавшись под маской, признаться в своих чувствах или же в хороводе веселья нечаянно найти свою половинку. Сладости, страшилки и даже тыквы – это не было главным. Главное – веселье в кругу друзей. Пусть и ваш Хеллоуин будет веселым и совсем не страшным!



Подготовила Оксана Кеш