Елизавета II вернулась к работе

Королева освоила виртуальный формат

Елизавета II провела серию официальных встреч, не покидая рабочего кабинета. Онлайн-трансляция была запущена прямо из Виндзорского замка. После тревожной ночи в больнице Ее Величество впервые приступила к своим обязанностям, пишет Sky News.

Послы Кореи и Швейцарии с супругами первыми удостоились чести видеть британского монарха на экране монитора. Елизавета II выбрала для аудиенции костюм лимонного цвета и жемчужное ожерелье. Сложно представить, какие эмоции испытали дипломаты, беседуя с королевой по видеосвязи, а также предъявляя ей верительные грамоты. Но протокол традиционных встреч постарались сохранить: представители Республики Корея появились на встрече в традиционных одеждах, швейцарец облачился в смокинг, а его супруга надела элегантный головной убор. Все присутствующие отметили, что Ее Величество пребывала в прекрасном расположении духа.

Из-за проблем со здоровьем 95-летняя Елизавета II пока лишена прогулок с любимыми питомцами. Кроме того, во время службы в Вестминстерском аббатстве в ее руках была замечена трость. Представители королевского дома также сообщали, что под вопросом остаются и путешествия монарха. Однако в рабочем расписании Ее Величества все еще значится присутствие на приеме по случаю открытия климатического саммита в Шотландии: в Глазго запланирована серия встреч с участием монарших особ – принца Уэльского, герцогини Корнуолльской, герцога и герцогини Кембриджских. Букингемский дворец пока не подтвердил, сделали ли королеве прививку от коронавируса.