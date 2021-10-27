Зима будет тяжелой…

Как недостаток врачей и ограничительных мер ухудшает COVID-ситуацию

Несмотря на вакцинацию, количество заражений и летальных исходов, связанных с коронавирусом, в Великобритании и по всей Европе растет. На днях в стране было зафиксировано более 49 тыс. заболеваний в день, что меньше январского рекорда (когда пандемия была в самом разгаре) всего на 19 тыс. Между тем зима – традиционный сезон всевозможных вирусов – еще не началась. Усугубляют ситуацию нежелание департаментов здравоохранения снова вводить ограничительные меры, а также нехватка врачей. К слову, медиков уже давно недостает и для плановых операций, не связанных с коронавирусом, так как значительная их часть вовлечена в борьбу с COVID-19. Общественность бьет тревогу – правительство уже предупредило граждан о том, что стране вновь предстоит пережить трудные времена. Британцы разделились на два лагеря: одни ратуют за возобновление ограничений, другие поддерживают существующие меры, ожидая спада пандемии вследствие прививок. Насколько ситуация может обостриться зимой и как борются с ростом пандемии в Европе?

Коллективный иммунитет падает

Ежедневно в Соединенном Королевстве около 50 тыс. человек заболевают коронавирусом. С середины лета это самый высокий показатель. Как пишет The Guardian, правительство прогнозирует усиление данной тенденции в ближайшие месяцы. «На сегодня показатели заболеваемости и смертей соответствуют той модели, которую мы составили еще несколько месяцев назад. Прививки остаются приоритетной мерой борьбы с пандемией, конечно, наряду с новыми методами лечения и тестирования», – сообщил официальный представитель кабмина.

Резонный вопрос: если правительство заранее «просчитало» сегодняшнюю ситуацию, то почему не приняло предупредительные меры? Как при таком раскладе отрицать «теорию заговора», в основе которой лежит принцип «очищения» планеты от перенаселения? Однако какие бы мысли ни крутились в голове у обывателя, новую вспышку заболеваемости в Великобритании связывают с распространением вируса в школах, особенно среди младших подростков. Тем не менее большая часть госпитализаций и летальных исходов от COVID-19 приходится на пожилых людей, а также лиц с хроническими заболеваниями.

Профессор Эндрю Хейворд считает, что возобновление роста пандемии связано с ослаблением коллективного иммунитета. «Мы не должны успокаиваться, так как существующее давление на Национальную систему здравоохранения приведет к еще большему увеличению смертей, которых мы могли бы избежать. Нам надо повысить темпы вакцинации и продумать другие меры на тот случай, если потеряем контроль над ситуацией», – отмечает профессор.

100 тыс. заболеваний в день

Британцам, подпадающим под одну из девяти категорий риска, рекомендуется срочно получить третью дозу вакцины. Медики предупреждают о том, что зимой возможно достижение уровня заболеваемости до 100 тыс. в день.

Министр здравоохранения Саджид Джавид отметил: «С начала крупномасштабной кампании по вакцинации населения, запущенной чуть меньше года назад, Великобритания участвует в соревновании вируса и вакцины. Сейчас лидирует вакцина, но соперник уже догоняет… Мы многим пожертвовали и не можем все испортить этой зимой».

План Б

В Великобритании сейчас один из самых высоких в мире еженедельных показателей новых зарегистрированных случаев. На Даунинг-стрит заявляют, что внимательно следят за ситуацией.

Число инфицированных резко возросло с начала октября, однако правительство не спешит вводить дополнительные ограничения, изложенные в зимнем плане, такие как маски, паспорта вакцины и рекомендации по работе из дома, отмечает Мэтью Тейлор, исполнительный директор Конфедерации NHS, представляющей систему здравоохранения в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии.

По его мнению, министерство здравоохранения должно срочно реализовать масштабные зимние меры – план Б, – или же все усилия по решению проблемы пандемии будут сведены к нулю. Необходимы немедленные действия, чтобы не допустить момента кризиса системы здравоохранения, когда восстановление плановой помощи гражданам окажется под угрозой.

«Мы на грани. Нам потребуется невероятная удача, чтобы не оказаться в эпицентре глубокого кризиса в течение следующих трех месяцев, – отметил Тейлор. – Сегодня правительство должно не просто объявить переход к плану Б, а обязано внедрить план Б плюс, то есть возврат к ношению масок, дистанционной работе и паспортам вакцинации. Кроме того, надо попытаться снова достичь той национальной мобилизации, которая наблюдалась во время первой и второй волн. Также следует поощрять общественность вносить свой вклад в общую борьбу с пандемией, например заботиться о соседях и участвовать в волонтерском движении».

Ученые тоже призывают обратиться к плану Б. Вот что сказала профессор Кристина Пейджел из UCL: «Сейчас мы наблюдаем неуклонный рост числа случаев заболевания и госпитализации, а также неконтролируемую эпидемию в школах. Правительство должно немедленно переключиться на свою зимнюю стратегию и ускорить вакцинацию, в том числе для тех, кто еще не вакцинирован или принял только одну дозу».

Напомним, что еще недавно премьер-министр Борис Джонсон уверял: если правительственный план А, включающий прививки от гриппа, окажется недостаточным для предотвращения «непосильного давления» на Национальную службу здравоохранения, он развернет план Б, однако до сих пор этого не сделал. Официальный представитель премьер-министра заявил, что пока у правительства нет планов использовать чрезвычайные меры, изложенные в зимней стратегии.

Не хватает врачей, не хватает доноров

На сегодня только в больницах Англии лечения ожидают 5,7 млн человек. Национальная служба здравоохранения всеми силами старается справиться с растущим потоком больных, но пока безрезультатно.

Растет спрос не только на больничную помощь, но и на услуги психологов, службы скорой помощи, а также первичную медико-санитарную помощь.

Национальная служба здравоохранения обратилась к гражданам с призывом стать донорами крови и оказать поддержку нуждающимся. Согласно последним подсчетам, количество активных доноров в прошлом году упало до самого низкого уровня с 1996 года. Как отмечают медики, особая потребность на сегодня имеется в привлечении чернокожих доноров. Их кровь нужна для лечения пациентов с серповидноклеточной анемией – самым быстрорастущим генетическим заболеванием крови в Великобритании.

Вспышка в Европе

Новый всплеск пандемии наблюдается не только в Великобритании, но и в странах континента. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, Европа – это единственный на сегодня регион, где зафиксирован новый масштабный скачок заражений коронавирусом. Рост заболеваемости в целом в Европе составил 7%.

Румыния: больницы переполнены и не справляются с количеством больных. Не помогают даже мобильные госпитали. По данным «Евроньюс», часть пациентов лечат прямо в каретах скорой помощи, подключая к аппаратам ИВЛ. Медики Румынии отмечают, что ситуация граничит с коллапсом. Причину видят в медленных темпах вакцинации.

Чехия: здесь также новая волна вируса. Власти усиливают ограничительные меры. С 1 ноября общественные заведения можно посещать только при наличии сертификата о вакцинации. И это несмотря на то, что уже привились более 50% граждан.

Италия: вводятся ковид-сертификаты. В связи с этим ежедневно в стране проходят демонстрации против такой меры. Из-за того, что участники протестов в течение нескольких дней блокировали ворота порта, полиции пришлось применить водометы.

Латвия: объявлен карантин, который продлится до 15 ноября. Локдаун был введен для сдерживания новой вспышки коронавируса. Открыты будут только магазины с товарами первой необходимости, а также аптеки и автозаправки. С 20:00 до 5:00 объявлен комендантский час. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал всех, кто еще не вакцинировался, срочно пройти эту процедуру. «Мы должны это сделать, иначе пострадает очень много людей», – сказал он.

Ирландия: власти пересматривают планы по отмене санитарных ограничений из-за возобновившегося роста заболеваний и загруженности больниц.

Великобритания: лидирует по уровню заболеваемости коронавирусом в Европе. Однако пока Лондон не собирается возвращать ограничительные меры.

Уровень заболеваемости в Англии в 8–10 раз выше, чем в некоторых других европейских странах. Почему же страны-соседи достигают лучших результатов в борьбе с COVID-19, притом что и там дети ходят в школу, студенты посещают вузы, а бизнес- и развлекательные объекты открыты? Причина видится в стратегии. В то время как Германия, Франция, Испания и другие страны придерживались стратегии «вакцина плюс», Англия выбрала стратегию «только вакцина».

Паспорта вакцинации по-прежнему широко распространены в Западной Европе. Маски необходимы в общественных местах внутри помещений и в общественном транспорте во Франции, Германии, Португалии, Италии, Испании и других странах. Однако в Англии эти меры будут реализованы только в том случае, если правительство перейдет к своему плану Б.