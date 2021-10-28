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Власти хотят вернуть Тур де Франс на остров

Власти хотят вернуть Тур де Франс на остров
фотоcommons.wikimedia.org

Средства на спортивный праздник нашли в бюджете

Британия подала заявку на проведение в 2026 году самой знаменитой велогонки мира. Канцлер казначейства подтвердил, что деньги были выделены из бюджета на участие в статусе организатора. Семь лет назад английские этапы Тур де Франс стали самыми эмоциональными  и принесли хорошую прибыль, сообщает Reuters.

В последний раз престижная велогонка проходила на территории королевства в 2014 году. Участники стартовали 5 июля в английском Лидсе и финишировали 27 июля на Елисейских полях (по традиции). Тогда три этапа гонки: два в Йоршкире и один из Лондона в Кембридж – собрали толпы зрителей. На открытии Тур де Франс присутствовали члены королевской семьи: герцог и герцогиня Кембриджские и принц Гарри. Английские этапы запомнились острой борьбой; болельщики приветствовали участников на обочинах трассы вдоль всей дистанции.

По данным национального комитета по велосипедному спорту, мероприятие, ставшее незабываемым спортивным праздником, принесло местной экономике £130 млн. По словам генерального директора British Cycling Брайана Фейсера, британцы тогда доказали, что являются велосипедной нацией – одной из лучших в мире. Профильный комитет с удовольствием поддержал заявку правительства на проведение гонки, назвав это событие вдохновляющим английских спортсменов.

Если заявка на проведение Тур де Франс будет одобрена, то часть маршрута могут проложить в Уэльсе или Шотландии. Старт за пределами Франции уже стал обычным явлением для гонки: в следующем году он намечен в Дании, а в 2023-м – в Бильбао. Британские велогонщики Брэдли Уиггинс, Крис Фрум и Герайнт Томас неоднократно одерживали победу в Тур де Франс, поэтому поклонники давно мечтали о возвращении на остров большого спортивного праздника.

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