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Канцлер Сунак представил новый бюджет страны

Канцлер Сунак представил новый бюджет страны
фотоcommons.wikimedia.org

Были отмечены положительные тенденции в экономике

Канцлер казначейства, представляя новый бюджет, выступил с оптимистичной речью. По мнению Риши Сунака, британская экономика пострадала от пандемии не так сильно, как опасались власти, поэтому налоги на алкоголь будут снижены, а универсальный кредит принесет семьям дополнительную £1 тыс. в год, пишет BBC.

В палате общин канцлер представил позитивную картину будущего страны, заявив, что «занятость увеличилась, инвестиции и зарплаты растут, коммунальные услуги улучшаются, а государственные финансы стабилизируются». Несмотря на то что многие экономические меры были анонсированы заранее, были и те, о которых глава казначейства объявил впервые.

В отношении универсального кредита внесены изменения, которые позволят семьям получать £1 тыс. дополнительного дохода в год. Увеличится финансирование школ Англии – его планируют восстановить до уровня 2010 года. Ожидается уменьшение налоговой нагрузки на бизнес, топливные пошлины заморозят, а промышленные исследования и разработки поддержат.

Также было объявлено о планах радикально изменить налогообложение алкоголя. Наценка будет зависеть от крепости: чем выше градус, тем дороже будет стоить бутылка. Таким образом, с 2023 года цены на просекко, разливное пиво и сидр снизятся, а красное вино подорожает. Для пабов, ресторанов и кинотеатров, которые пострадали от пандемии, было объявлено о 50-процентной скидке на бизнес-ставки.

Лидер оппозиции, который обычно критикует Риши Сунака, ушел на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирус. Заменившие его коллеги заявили, что канцлер казначейства «одной рукой дает, а другой забирает гораздо больше». По мнению политических противников, у Риши Сунака не было плана выхода из кризиса, обусловленного повышением стоимости жизни. Многие семьи пострадали, столкнувшись с растущими счетами за электроэнергию, ценами на продукты питания и повышением налогов.

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