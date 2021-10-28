Кенвуд приглашает на Рождество

Сказочный лес засияет к празднику

В этом году Кенвуд встретит гостей яркой иллюминацией, музыкой и многочисленными сюрпризами. Готовиться к Рождеству в парке начали заранее, чтобы посетители смогли ощутить атмосферу предстоящих новогодних торжеств уже в конце ноября, пишет Londonist.

Ландшафтные сады Кенвуд-хауса, расположенного в лондонском районе Хампстед, к Рождеству украсят праздничной иллюминацией. Организаторы обещают, что старинный особняк, в котором сейчас находится музей, и его окрестности буквально оживут благодаря светомузыкальному шоу. Само величественное здание станет участником действа: Кенвуд-хаус впишут в общую концепцию праздника.

Вдоль лесных тропинок усадьбы, по которым пару веков назад гуляли королевские особы, расставят светящиеся скульптуры оленей, зайцев и белок. Разноцветную подсветку незаметно спрячут в кронах деревьев. Их же украсят звездами, гирляндами и рождественскими огнями. Над проектом работали настоящие профессионалы – художница Хеннелора Йоханнссон придумала мультисенсорные инсталляции.

Жителей и гостей королевства приглашают на праздничные гуляния в Кенвуде уже в конце ноября; лучше приходить с наступлением темноты, чтобы в полной мере насладиться волшебной атмосферой. Организаторы предусмотрели туры, которыми могут воспользоваться влюбленные пары, ищущие уединения. Пакет «Просмотр сумерек» включает в себя индивидуальную прогулку и эксклюзивный доступ в VIP-бар. Также можно выбрать временной интервал для посещения парка или устроить корпоративную вечеринку.