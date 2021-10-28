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Принц Уильям встал на защиту памяти матери

Принц Уильям встал на защиту памяти матери
фотоcommons.wikimedia.org

Netflix экранизирует скандальное интервью леди Ди

Принца Уильяма возмутила новость о том, что Netflix в новых эпизодах сериала «Корона» хочет воссоздать интервью с его матерью. Герцог Кембриджский раскритиковал платформу, заявив, что стриминговый сервис ради собственной выгоды спекулирует на памяти о принцессе Диане, пишет Express.

Резонансное интервью с невесткой королевы вышло в 1995 году. После откровенной беседы журналист Мартин Башир опубликовал сведения, которые вызвали широкий общественный резонанс, но впоследствии были признаны ложными, вводящими в заблуждение. Спустя годы сын трагически погибшей леди Ди весьма негативно отнесся к идее «реинкарнации» интервью, посчитав, что такое решение продиктовано лишь жаждой наживы. Принц Уильям считает, что программа «Panorama» 26-летней давности «не имеет законной силы и никогда не должна выходить в эфир снова».

Инсайдеры объясняют недовольство герцога Кембриджского тем, что Netflix «затрагивает те истории королевской семьи, которые они сами предпочли бы никогда не вспоминать». Откровения Дианы в «Панораме» о бурном браке с Чарльзом, как считается, впоследствии привели к трагическому финалу. Создатели «Короны», вложив огромные средства в эту историю, вызвали справедливый гнев одного из внуков королевы.

Netflix планирует посвятить целую серию пятого сезона «Короны» интервью принцессы. Более того, заявляется, что оно станет основополагающим для всех новых эпизодов. Несмотря на крайнее недовольство герцога Кембриджского, его брат, принц Гарри, заключил сделку со стриминговым сервисом на £112 млн: он и Меган Маркл посчитали хорошей идею об исторической реконструкции тех событий. Как отнеслись к происходящему остальные члены семьи, пока неизвестно.

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