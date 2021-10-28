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Студенческие займы хотят понизить

Студенческие займы хотят понизить
фотоcommons.wikimedia.org

Министры выбирают оптимальную сумму

Образование в Великобритании считается одним из самых дорогих в мире. Год обучения в вузе стоит около £9 тыс. в год.  При этом средства на оплату высшего образования студенты получают в виде ссуд от государства и в большинстве случаев их не возвращают. В правительстве планируют прекратить подобную практику: чиновники предлагают понизить ежегодный взнос на £750, пишет The Guardian.

О реформировании системы студенческих ссуд заговорили еще в 2019 году – тогда речь шла о снижении ежегодных взносов на £1,5 тыс., но через три года из-за высокой инфляции меры решили смягчить. На данном этапе самым оптимальным считается вариант снижения на £500, то есть размер оплаты составит £8,5 тыс. в год.

Сейчас чиновники казначейства и министерства образования ведут переговоры о снижении объемов государственных ссуд: они полагают, что подобная мера поможет заемщикам в будущем гасить данные ссуды в полном объеме. Но в результате пересмотра суммы может сократиться финансирование самих университетов.

По мнению директора аналитического центра Института политики высшего образования (Hepi) Ника Хиллмана, минфин «очень сильно заинтересован» в экономии денег на высшем образовании. В правительстве пояснили, что «система студенческих ссуд предназначена для тех, у кого есть талант и желание для учебы». При этом стоимость университетского образования  следует справедливо распределить между налогоплательщиками и бывшими студентами.

Для экономии бюджетных средств рассматривают и понижение денежного порога (с £27 тыс. до £23 тыс.), по достижении которого выпускники начинают выплачивать ссуду. В соответствии с действующей системой они перечисляют государству 9% сверх займа, а на непогашенную сумму начисляются проценты. Через  30 лет после окончания вуза оставшиеся долги аннулируются. В прошлом году общая сумма непогашенных студенческих займов достигла £140 млрд.

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