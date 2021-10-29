Археологи раскрыли секреты римского зодчества

Ученые удивлены технологии строительства

Археологи, раскапывая амфитеатр в Кенте, реконструируют сцены повседневной и праздничной жизни римского поселения 43 года н. э. Важный исторический памятник Англии датируется вторжением на остров императора Клавдия. Особый интерес вызвала технология строительства величественного здания, пишет The Guardian.

Амфитеатр был так велик, что мог вместить до 5 тыс. человек. Он располагался на западной окраине исторического поселения Ричборо и, по всей видимости, являлся центром проведения увеселительных мероприятий для местных жителей. Пол Паттисон, руководитель раскопок, считает, что амфитеатр предназначался для публичных зрелищ – его можно сравнить с современным кинотеатром под открытым небом.

Сама конструкция была составлена из меловых блоков: материал добывали в ближайших природных карьерах. Амфитеатр защищали две стены: внутренняя окружала арену, а внешняя – толщиной до 6 метров – была сложена из дерна. Специалисты сделали важное открытие, заметив штукатурку и краску на блочном каркасе. Пока раскопан только небольшой фрагмент стены, но археологи уже не скрывают волнения в надежде найти хорошо сохранившиеся настенные рисунки. По словам Паттисона, «ни в одном из ранее обнаруженных амфитеатров их не было».

Раскопки, отложенные с прошлого года из-за ограничений, связанных с COVID-19, были возобновлены в середине сентября. Они вызвали большой интерес, поскольку о нахождении под слоями почвы целого амфитеатра историки лишь догадывались – предположения были сделаны на основе данных середины XIX века. С помощью экскаваторов на участке были найдены монеты, предметы личного обихода, фрагменты глиняной посуды и кости убитых животных. Все римские «сокровища» будут экспонироваться в музее Ричборо летом 2022 года.