Черный носорог родился в Йоркшире

Детенышу выбирают имя

В зоопарке Flamingo Land черные носороги принесли долгожданное потомство. Этот восточный подвид занесен в список особо охраняемых в мире животных. Уникальное событие – рождение в неволе – смотрители засняли на видео для истории, пишет Metro.

Мать детеныша была привезена в английский зоопарк из Цюриха в 2015 году, отец прибыл в Йоркшир из Честера на четыре года позднее. Родившийся самец – первое потомство пары. Сам момент появления на свет сотрудники парка сняли на камеру. По словам управляющего Сэма Дебелле, мать и детеныш чувствуют себя прекрасно, а весь персонал Flamingo Land испытывает невероятную гордость. Сейчас малышу выбирают имя, которое означало бы «большой», «сильный» или «активный».

Это первое рождение черного носорога на континенте в 2021 году. По словам менеджера зоопарка Росса Сниппа, событие имеет большое мировое значение и является результатом восьмилетнего труда – совместного с европейскими коллегами. В Flamingo Land ведут планомерную работу по сохранению редкого восточного подвида. В 2019 году самку Олмоти из Йоркшира отправили в национальный парк Руанды, а позднее еще одну – Чануа – транспортировали в Танзанию, где выпустили в дикую природу. Такая же судьба, скорее всего, ждет и рожденного малыша.

Этот вид носорогов находится на грани исчезновения. По данным Всемирного фонда дикой природы, в мире насчитывается всего 5,5 тыс. особей. Браконьеры истребляли животных, охотясь за рогом, который более длинный и изогнутый, чем у сородичей. В Кении и Танзании, для которых в Flamingo Land разработали проект по увеличению численности, их осталось чуть более 3,5 тыс. В европейских зоопарках на данный момент живут всего 85 черных носорогов.