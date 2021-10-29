Французы задержали британский траулер

Дипломатия оказалась на грани провала

Посла Франции вызвали на Даунинг-стрит, а саму страну обвинили в нарушении международного права. Очередной раунд «рыболовной войны» спровоцировал захват британского судна – за то, что оно якобы работало без лицензии, сообщает Independent.

Сразу двум британским судам, вышедшим на промысел, было отказано в этом праве. Траулер для вылова гребешков Cornelis Gert Jan, принадлежащий шотландской фирме Macduff, не подчинился требованиям французских властей и был арестован. По словам министра морского судоходства Франции Анник Жирарден, во время ночной проверки экипажи обоих кораблей были предупреждены о запрете ловли у французских берегов и возможных последствиях. Госпожа Жирарден утверждает, что у британских моряков не было лицензии.

В шотландской компании пояснили, что команде траулера «приказали прибыть в порт во время законной ловли морского гребешка во французских водах». Капитан был допрошен на суше и вернулся к экипажу. Министр окружающей среды Великобритании Джордж Юстис в результате срочной проверки установил, что Евросоюз выдавал судну лицензию. Осталось невыясненным, за что и почему траулер впоследствии исключили из списка, разрешающего промысловую деятельность в территориальных водах.

В Англии задержание своего корабля расценили как весьма недружественный жест, а угрозы со стороны Франции – о конфискации улова и штрафных санкциях – назвали «разочаровывающими и несоразмерными». Рыболовным судам Британских и Нормандских островов уже запретили выгружать улов во французских портах. Дипломаты королевства, в свою очередь, заявили, что было нарушено соглашение о торговле и сотрудничестве. С идентичными обвинениями выступает и французская сторона.