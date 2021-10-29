Компания Facebook сменила название на Meta

Соцсеть станет метавселенной

Сегодня изображения с логотипом Facebook – поднятый вверх большой палец – уже заменили на билбордах в штаб-квартире компании в США на логотипы Meta – синий знак бесконечности, сообщает портал Verge.

Сразу после ребрендинга и смены названия Facebook Inc. на Meta была переименована официальная страница компании, а также появился новый логотип в виде синей ленты Мебиуса. На этот шаг компания пошла, чтобы ассоциироваться со своим новым продуктом – Metaverse, или метавселенной, где пользователи смогут общаться в виртуальной реальности.

Метавселенная – собрание цифровых миров, в котором будут использоваться технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности. По мнению Марка Цукерберга, разработка проекта займет примерно 5–10 лет. На презентации новинки владелец IT-гиганта рассказал, что «компания работает над созданием возможности помещать цифровые объекты в реальный мир в виде голограмм и взаимодействовать с ними». По замыслу разработчиков, управлять действиями в метавселенной можно будет руками и голосом. Также идет работа над экосистемой, которая позволит находящимся в Metaverse пользователям зарабатывать. В Meta уже анонсировали, что инвестируют $150 млн в разработчиков иммерсивного контента. Кроме того, на революционной площадке можно будет торговать цифровыми и реальными предметами.

По словам Цукерберга, он планирует дать пользователям возможность бесплатного доступа к экосистеме, аудитория которой в течение 10 лет вырастет до 1 млрд пользователей. В чем будет профит самой Meta, владелец IT-гиганта не пояснил.