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«Красный список» отменен для вакцинированных путешественников

«Красный список» отменен для вакцинированных путешественников
фотоcommons.wikimedia.org

Карантинные отели скоро опустеют

В ноябре для приезжающих из семи стран «красного списка» временно будет отменен карантин: гости из Эквадора, Доминиканы, Колумбии, Перу, Панамы, Гаити и Венесуэлы смогут въехать в Британию при наличии сертификата о прививке. В случае ухудшения ситуации с COVID-19 к системе «светофора» вернутся: любое государство может снова попасть в карантинный лист, сообщает ВВС.

Изменения, объявленные министерством транспорта, касаются всех четырех стран королевства. Карантин для путешественников отменяют, поскольку дельта-штамм коронавируса во всем мире сейчас является доминирующим, риск заражения неизвестными вариантами COVID-19 снизился. Теперь для посещения острова необходимы тест и сертификат о вакцинации. Перечень одобренных в Британии препаратов для вакцинации от ковида увеличился.

Также с ноября экспресс-тесты полностью заменят более дорогое ПЦР-тестирование для вакцинированных пассажиров, прибывающих во все четыре страны Соединенного Королевства, – ранее они были доступны только приезжающим в Англию. При отсутствии прививки, одобренной в Британии, необходимость в 10-дневной самоизоляции и двух контрольных тестах сохранится.

В минтрансе пояснили, что каждые три недели систему «красного списка» будут пересматривать. Власти без колебаний снова введут карантин для туристов из стран, где появятся новые штаммы вируса. Сейчас особого ажиотажа в аэропортах королевства не прогнозируют, в начале октября карантинный список и так был значительно сокращен. Отели, в которые пассажиров отправляли на самоизоляцию, скоро окончательно опустеют, но власти будут держать их в резерве. С февраля 2021 года в них побывали более 200 тыс. человек; за 11 ночей гость должен был заплатить более £2 тыс.

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