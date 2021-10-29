Елизавета II не поедет на саммит в Глазго

Королева записала видеообращение к делегатам COP26

Елизавета II отказалась от поездки в Шотландию, но продолжает исполнять свои обязанности, общаясь из Виндзора виртуально. Она провела серию онлайн-встреч и вручила именную награду английскому поэту. Тем не менее 95-летний монарх последовала советам врачей и изменила ряд привычек, пишет Sky News.

Королева не будет принимать участие в климатическом саммите в Глазго. Выражая сожаление, Букингемский дворец пояснил, что Ее Величество приняла решение, исходя из «разумной меры предосторожности», но очень разочарована тем, что не посетила прием. Однако Елизавета II легко и с удовольствием освоила виртуальный формат общения и записала видеообращение к делегатам COP26.

Королева также провела серию онлайн-встреч с послами стран и со своими подданными, не выходя из рабочего кабинета. Во время видеоконференции, вручая медаль поэту Дэвиду Константину, Ее Величество пошутила, что рада «технической возможности увидеть его». Далее она поинтересовалась судьбой награды. Онлайн-собеседник ответил, что покажет ее детям и внукам, а затем спрячет в безопасное место. Королевский дом опубликовал короткий видеоролик встречи, желая показать, что британский монарх находится в отличном настроении и хорошо себя чувствует.

После тревожной ночи, которую Елизавета II провела в больнице впервые за последние 8 лет, она находится под наблюдением команды врачей. Госпитализация не была связана с COVID-19, однако медики посоветовали Ее Величеству воздержаться от путешествий. Королева также отказалась от любимых занятий: верховой езды и прогулок со своими домашними питомцами.