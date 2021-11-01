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Ковид привел к росту добровольных банкротств

Ковид привел к росту добровольных банкротств
Фотоcommons.wikimedia.org

Судебных случаев рекордно мало

Согласно данным правительства, количество банкротств компаний в Англии и Уэльсе возросло за три месяца и достигло самых высоких значений с начала пандемии COVID-19 – их 3 765, что на 43% больше, чем в прошлом году, сообщает Reuters.

При этом принудительная ликвидация компаний в последнее время оставалась на рекордно низком уровне. Это объясняется  законодательными ограничениями возможности кредиторов действовать против предприятий во время пандемии. Другой фактор — программа государственных гарантий по кредитам в размере £79 млрд.

Тем не менее количество случаев добровольной ликвидации кредиторов, на которую в обычное время приходится ⅔ банкротств, в последнем квартале выросло до максимальных показателей с конца июня 2009 года (3 ​​471 человек, что составляет более 90% от общего числа банкротств).

По словам главы отдела банкротств юридической фирмы Freshfields Ричарда Тетта, «относительный штиль, достигнутый во многом благодаря беспрецедентной экономической поддержке правительства за последние 18 месяцев, может уступить место настоящему шторму». Также юрист отмечает, что «в ближайшие месяцы предприятия, вероятно, будут испытывать все возрастающее давление из-за роста цен на энергоносители и снятия ограничений на принудительную несостоятельность».

За минувший квартал в Англии и Уэльсе отмечено 26 758 случаев добровольного банкротства физических лиц. Это на ⅓ больше, чем год  назад. Количество судебных банкротств физических лиц, на которые приходится лишь небольшая доля от общего числа банкротств, упало до самого низкого уровня с 1989 года – их всего 1 938.

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