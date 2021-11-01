В Лондоне вручили премию «Гордость Британии»

От храбрых пожарных до героев-детей

В столице прошла церемония награждения Pride of Britain Awards. Обладателями награды стали обычные люди, совершившие выдающиеся поступки.

Среди героев – 53-летний Стивен Уортон, пожарный из графства Камбрия. В 2019 году Уортон, рискуя жизнью, спас утопающего подростка, подняв его со дна реки Иден. Наградой также были отмечены 10-летний Хьюи Хиггинсон и 11-летний Фредди Хави. После того как у Хьюи была диагностирована лейкемия, Фредди организовал сбор средств, чтобы спасти своего лучшего друга. Мальчики сумели привлечь более £200 тыс.

7-летняя Хармони-Роуз Аллен из Бата победила в номинации «Дитя отваги». Из-за менингита малышке ампутировали ручки и ножки. Несмотря на это, девочка продолжила заниматься гимнастикой и плаванием. Для фонда Meningitis Now она привлекла £76 тыс. Также особую премию за работу по продвижению расовой гармонии получила 67-летняя Джи Уокер из Ливерпуля. Ее сын Энтони был убит на почве расовой ненависти в Мерсисайде в 2005 году. Год спустя женщина основала Фонд Энтони Уокера, который борется с расизмом.

На церемонии присутствовали принц Чарльз и голливудская звезда Шэрон Стоун, которая отметила, «насколько трогательны эти истории, как они отражают героизм самых обычных людей в сложных ситуациях».

Премия Pride of Britain вручается с 1999 года.