Рождество без карантина

Премьер пообещал британцам праздники без ограничений

Борис Джонсон сделал это заявление, выступая перед журналистами во время поездки в Рим на саммит G20. Джонсон подчеркнул, что правительство придерживается текущего плана по борьбе с коронавирусом, и нет никаких причин для активации плана Б, сообщает телеканал Sky News.

На вопрос, может ли премьер-министр гарантировать полноценное Рождество, тот ответил: «Я не вижу никаких свидетельств, которые давали бы повод предположить введение каких-либо ограничительных мер». Комментарии премьера последовали за тем, как Конфедерация NHS, Британская медицинская ассоциация и некоторые ученые призвали правительство принять меры, чтобы ослабить все возрастающее давление на службы здравоохранения.

Число случаев заражения COVID-19 возросло по всей Великобритании. По данным Управления национальной статистики, сейчас в Англии заражаемость достигла уровня января, когда страна переживала пик второй волны эпидемии. Однако количество госпитализаций и смертей остается значительно ниже уровня, наблюдавшегося ранее в этом году, – отчасти из-за внедрения вакцины, после чего было привито 45,7 млн человек.

В конце октября в Британии были отмечены самые высокие в мире темпы распространения ковида: зафиксировано по 40–50 тыс. новых диагнозов. На втором месте по этому показателю – Россия (около 38 тыс.), на третьем – Турция (около 25 тыс.) и Украина (более 20 тыс. заболевших каждый день).