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«Сэр Дэвид Аттенборо» вошел в Темзу

«Сэр Дэвид Аттенборо» вошел в Темзу
Фотоcommons.wikimedia.org

Исследовательское судно готовится к первой экспедиции

Новое британское исследовательское судно «Сэр Дэвид Аттенборо» завершило основные ходовые испытания и готово к своей первой экспедиции, сообщает Би-би-си. В конце октября корабль вошел в Темзу через Вулвичский барьер и пришвартовался в Гринвиче. 

«Сэр Дэвид Аттенборо» был выставлен на обозрение публики, чтобы привлечь внимание к климатической конференции COP26, которая проходит в эти дни в шотландском городе Глазго. Международная команда ученых намерена использовать «Аттенборо» в качестве платформы для заявления о неотложной необходимости решения климатического кризиса.

Строительство корабля было важным шагом в правительственной программе инвестиций в полярную инфраструктуру, которые позволят Великобритании оставаться в авангарде мировых исследований в Антарктике и Арктике. Оно обошлось британским налогоплательщикам в £200 млн – это крупнейшие инвестиции правительства страны в полярную науку с 1980-х годов.

129-метровое судно провело прошлый год в испытаниях у британского побережья. Его первое океаническое путешествие начнется в рамках нового летнего исследовательского сезона в Австралии. Первая миссия «Сэра Дэвида Аттенборо» – доставить припасы на главную научную базу Великобритании в Ротере и на другие второстепенные станции, разбросанные по Южному океану. Ожидается, что он направится на юг 18 ноября.

Судно названо в честь сэра Дэвида Аттенборо, знаменитого натуралиста и телеведущего, познакомившего несколько поколений зрителей Би-би-си с чудесами дикой природы. Изначально оно должно было носить имя Boaty McBoatface – такое шутливое название было выбрано в 2016 году на народном голосовании, однако правительство его не одобрило. 

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