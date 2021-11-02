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Цены на старые автомобили стали выше, чем на новые

Цены на старые автомобили стали выше, чем на новые
Dacia Sanderocommons.wikipedia.org

Подержанные машины стоят больше только сошедших с конвейера

Причиной тому послужил дефицит новых автомобилей, который, в свою очередь, стал результатом нехватки электронных чипов у производителей и нарушения других логистических цепочек на фоне пандемии. На это обратила внимание The Telegraph.

В качестве примера издание приводит модель Dacia Sandero, самую дешевую машину в Британии на протяжении многих лет. Средняя цена этого автомобиля с пробегом 16 тыс. км (10 тыс. миль) теперь составляет £11,7 тыс., что на £1,9 тыс. дороже новой машины той же марки. «Я никогда не видел ничего подобного за 30 лет бизнеса, и я не думаю, что такое когда-либо повторится», – делится мнением Дакш Гупта, представитель дилера MarshallMotorGP. В связи с этим эксперты настоятельно советуют автовладельцам, купившим машины по персональному контакту (PCP), продавать подержанные старые автомобили прямо сейчас, чтобы извлечь максимальную прибыль.

Джеймс Бэгготт из журнала Car Dealer Magazine рассказал, что в настоящий момент автодилеры отчаянно нуждаются в товаре и готовы предоставить дополнительные преимущества желающему продать машину. «Любому, кто купил автомобиль по контракту PCP за последние три года, следует задуматься, как он может получше продать его прямо сейчас», – отметил он.

Согласно данным дата-агентства Cap Hpi, владельцы Tesla Model X смогут выручить около £9 тыс.: подержанный электромобиль продается в среднем за £103 тыс., новый – за £94 тыс. Range Rover Evoques с пробегом стоит на £3 тыс. дороже только сошедшего с конвейера.

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