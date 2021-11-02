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Газоэлектрическая компания Bluegreen Energy Services разорилась

Газоэлектрическая компания Bluegreen Energy Services разорилась

Уже 15-я газовая компания обанкротилась с лета

Более чем 5 900 абонентам электрогазовой компании Bluegreen Energy Services Limited придется искать нового поставщика. Фирма обанкротилась и перешла под внешнее управление, сообщает The Mirror.

В рамках системы безопасности государственного регулятора Ofgem поставки энергии потребителям будут продолжаться. Ведомство обеспечит сохранность средств абонентов Bluegreen, перечисленных на их депозиты. Ofgem также установит потолок цен для клиентов разорившейся компании при переходе к новым поставщикам. Регулятор определится с заменой в ближайшие сроки; обычно это занимает 7 рабочих дней. До тех пор абонентам рекомендуется следить за показаниями счетчиков и ждать, пока с ними не выйдет на связь новый поставщик.

Нил Лоуренс, директор департамента Ofgem по розничной торговле, заявил: «Приоритетом номер один для нашего ведомства является защита потребителя. Мы знаем, что сейчас для многих наступили тревожные времена, и новости о прекращении деятельности газовых компаний спокойствия не добавляют».

В последние недели отмечен беспрецедентный рост мировых цен на газ, что оказывает огромное финансовое давление на энергокомпании. В общей сложности 15 поставщиков разорились с начала августа из-за повышения оптовых цен на 250%. Малые фирмы страдают особенно сильно, так как они вынуждены поддерживать розничные цены для домохозяйств на приемлемом уровне.

В конце октября в кризисные переговоры вступила компания Bulb. Владельцы фирмы-поставщика с абонентской сетью, превышающей 1,7 млн, надеются найти покупателя для своего предприятия.

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