﻿﻿﻿﻿﻿

Королева на «Ягуаре»: Елизавета II села за руль

Королева на «Ягуаре»: Елизавета II села за руль
«Ягуар» модели X Type как у королевыcommons.wikipedia.org

Ее Величество нарушает условия больничного

Елизавету II заметили за рулем через три дня после того, как врачи рекомендовали ей отдых, – об этом пишет Би-би-си. 95-летнюю королеву сфотографировали у Виндзорского замка в графстве Беркшир под Лондоном, где с прошлого года она проводит большую часть времени. Ее Величество в платке и солнечных очках сидела за рулем своего зеленого Jaguar X-Type.

В конце октября королева провела ночь в больнице для предварительного медицинского осмотра. После этого 29 октября Букингемский дворец сообщил, что Елизавета II не будет совершать официальных визитов в последующие две недели. В заявлении говорилось, что врачи рекомендовали монарху ограничить нагрузки. Согласно медицинским предписаниям, королева может «продолжать выполнять легкие офисные обязанности в течение этого времени, в том числе проводить удаленные встречи». Отдельно отмечалось, что она намерена неукоснительно следовать советам врачей.

Ее Величество не будет присутствовать на ежегодном Фестивале поминовения в Королевском Альберт-Холле 13 ноября, но она сохраняет «твердое намерение» посетить на следующий день воскресную службу памяти у Кенотафа в Лондоне – 14 ноября в королевстве отдают дань уважения британцам, ставшим жертвами военных конфликтов.

Елизавета II – страстный автолюбитель, впрочем, во время Второй мировой войны она получила и профессиональную подготовку, став сертифицированным водителем санитарного грузовика. В марте 2019 года монарх согласилась перестать управлять автомобилем на дорогах общего пользования, оставив за собой право водить машину только по территориям своих поместий. При этом у королевы нет водительского удостоверения: в Соединенном Королевстве лишь ей одной разрешено садиться за руль без прав.

profile-sample2
Борис Джонсон открыл климатический саммит
02-11-2021
profile-sample2
Авиабилеты подешевеют к зиме
02-11-2021
profile-sample2
Цены на старые автомобили стали выше, чем на новые
02-11-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.