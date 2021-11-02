Королева на «Ягуаре»: Елизавета II села за руль

Ее Величество нарушает условия больничного

Елизавету II заметили за рулем через три дня после того, как врачи рекомендовали ей отдых, – об этом пишет Би-би-си. 95-летнюю королеву сфотографировали у Виндзорского замка в графстве Беркшир под Лондоном, где с прошлого года она проводит большую часть времени. Ее Величество в платке и солнечных очках сидела за рулем своего зеленого Jaguar X-Type.

В конце октября королева провела ночь в больнице для предварительного медицинского осмотра. После этого 29 октября Букингемский дворец сообщил, что Елизавета II не будет совершать официальных визитов в последующие две недели. В заявлении говорилось, что врачи рекомендовали монарху ограничить нагрузки. Согласно медицинским предписаниям, королева может «продолжать выполнять легкие офисные обязанности в течение этого времени, в том числе проводить удаленные встречи». Отдельно отмечалось, что она намерена неукоснительно следовать советам врачей.

Ее Величество не будет присутствовать на ежегодном Фестивале поминовения в Королевском Альберт-Холле 13 ноября, но она сохраняет «твердое намерение» посетить на следующий день воскресную службу памяти у Кенотафа в Лондоне – 14 ноября в королевстве отдают дань уважения британцам, ставшим жертвами военных конфликтов.

Елизавета II – страстный автолюбитель, впрочем, во время Второй мировой войны она получила и профессиональную подготовку, став сертифицированным водителем санитарного грузовика. В марте 2019 года монарх согласилась перестать управлять автомобилем на дорогах общего пользования, оставив за собой право водить машину только по территориям своих поместий. При этом у королевы нет водительского удостоверения: в Соединенном Королевстве лишь ей одной разрешено садиться за руль без прав.