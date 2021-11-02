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Борис Джонсон открыл климатический саммит

Борис Джонсон открыл климатический саммит

COP26 станет «началом конца» изменения климата

«Если мы сегодня серьезно не займемся изменением климата, для наших детей будет слишком поздно делать это завтра», – цитирует премьер-министра Би-би-си. Глава британского правительства обсудил эту тему с лидерами 120 стран перед тем, как начать переговоры в Шотландии.

На Конференцию COP26 возлагают большие надежды те, кто считают, что повышение температуры и изменение климата должны быть остановлены. Сейчас на планете примерно на 1,2 градуса теплее, чем в XIX веке, а экстремальные погодные явления, такие как наводнения и лесные пожары, с каждым годом становятся все более интенсивными.

На Парижской климатической конференции 2015 года звучали призывы к государствам проследить, чтобы среднемировая температура поднялась не более чем на 2 градуса, а еще лучше – лишь на 1,5 градуса по сравнению со средними значениями доиндустриального периода. Если этот план не будет претворен в жизнь, к концу столетия произойдет повышение еще на 2 градуса. 

По мнению Джонсона, медлить больше нельзя, иначе придется заплатить слишком высокую цену – наступит катастрофа. «На часах Судного дня без одной минуты полночь, и нам нужно действовать безотлагательно», – констатировал глава британского правительства. Премьер-министр добавил, что, конечно, одними саммитами проблему изменения климата не решить, но за 25 предыдущих COP удалось достичь определенных улучшений. «Хотя COP26 не ознаменует конец изменения климата, он может и должен обозначить начало конца», – отметил чиновник.

Международная климатическая конференция COP26 началась в Глазго 31 октября, а завершиться она должна 12 ноября.

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