Борис Джонсон открыл климатический саммит

COP26 станет « началом конца » изменения климата

«Если мы сегодня серьезно не займемся изменением климата, для наших детей будет слишком поздно делать это завтра», – цитирует премьер-министра Би-би-си. Глава британского правительства обсудил эту тему с лидерами 120 стран перед тем, как начать переговоры в Шотландии.

На Конференцию COP26 возлагают большие надежды те, кто считают, что повышение температуры и изменение климата должны быть остановлены. Сейчас на планете примерно на 1,2 градуса теплее, чем в XIX веке, а экстремальные погодные явления, такие как наводнения и лесные пожары, с каждым годом становятся все более интенсивными.

На Парижской климатической конференции 2015 года звучали призывы к государствам проследить, чтобы среднемировая температура поднялась не более чем на 2 градуса, а еще лучше – лишь на 1,5 градуса по сравнению со средними значениями доиндустриального периода. Если этот план не будет претворен в жизнь, к концу столетия произойдет повышение еще на 2 градуса.

По мнению Джонсона, медлить больше нельзя, иначе придется заплатить слишком высокую цену – наступит катастрофа. «На часах Судного дня без одной минуты полночь, и нам нужно действовать безотлагательно», – констатировал глава британского правительства. Премьер-министр добавил, что, конечно, одними саммитами проблему изменения климата не решить, но за 25 предыдущих COP удалось достичь определенных улучшений. «Хотя COP26 не ознаменует конец изменения климата, он может и должен обозначить начало конца», – отметил чиновник.

Международная климатическая конференция COP26 началась в Глазго 31 октября, а завершиться она должна 12 ноября.