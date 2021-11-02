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Авиабилеты подешевеют к зиме

Авиабилеты подешевеют к зиме

Ryanair снижает тарифы

Несмотря на то что в последнее время у Ryanair наблюдается оживление бизнеса, компания еще восстанавливается после краха авиаперевозок, связанного с COVID-19, – об этом глава компании Майкл О’Лири рассказал Би-би-си.

Представители перевозчика сообщают о сокращении убытков по итогам шести месяцев, но отмечают, что годовой дефицит может составить £170 млн. В беседе с журналистами О’Лири заявил, что индустрия переживает «сильное восстановление» по всей Европе. «Мы наблюдаем оживление в сфере ближнемагистральных рейсов по Европе, и его возглавляет Ryanair», – поделился предприниматель. Однако, по его мнению, для заполнения самолетов перевозчикам нужно будет значительно снизить тарифы, и сохранение низких цен и высокого числа пассажиров «должно дать возможность для быстрого восстановления». О’Лири добавил, что к лету следующего года количество свободных мест в самолетах сократится с 20% до менее 10%. Авиакомпания рассчитывает снова получать прибыль ранее марта 2023 года. 

По данным Ryanair, за последнее время число авиапассажиров резко возросло: с 8 млн человек с марта по июнь до 31 млн в следующие три месяца. Однако даже с таким ростом показатели компании гораздо хуже, чем в доковидный период: 39 млн перевезенных с марта по сентябрь пассажиров – это на 54% ниже, чем в аналогичном периоде 2019 года. Убытки компании с марта по сентябрь составили более €48 млн. В прошлом году эта сумма превысила €411 млн.

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