Более тысячи защитных сооружений – в аварийном состоянии

Треть объектов находится в частных руках

Согласно данным, полученным следственным управлением Greenpeace UK и переданным The Guardian, жизненно важные защитные конструкции от наводнений, которые находятся в частной собственности, в два раза чаще пребывают в плохом состоянии, чем инфраструктура, обслуживаемая Агентством по охране окружающей среды. Состояние 1 109 частных сооружений оценено как неудовлетворительное.

Защитные сооружения от наводнений – это самые разнообразные конструкции, от стен и насыпей до плотин и пирсов. Также в этом списке обычные желоба или водопропускные трубы, закрытые водотоки, которые проходят под автомобильными и железными дорогами или другими объектами. Некоторые из них принадлежат крупным землевладельцам, таким как королевская семья или Network Rail. Другие пролегают под частными домами и предприятиями, в большинстве случаев оставаясь незамеченными до тех пор, пока что-нибудь не сломается. Например, в 2014 году жители Уотерлувилла (графство Хэмпшир) получили счет на £150 000 за ремонт водопропускной трубы, проходящей под их землей.

Частных владельцев невозможно принудить к модернизации защитных сооружений, которая может обойтись в сотни тысяч. Правительство признает, что способно лишь «поощрять» сторонних владельцев проводить техническое обслуживание. Агентство по охране окружающей среды может провести аварийный ремонт, если состояние объекта представляет опасность для людей, собственности или природы, и попытаться впоследствии выставить счет владельцам. Публичного реестра частных защитных сооружений не существует, и местные власти порой сами не в курсе, какие из них следует проверить.