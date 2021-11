Брутальные юбки, или Как килт стал символом Шотландии

Килт не всегда был символом шотландца и таким, каким мы привыкли его видеть сегодня. Практически все, что туристы знают о килтах, далеко от истины. Мы расскажем настоящую историю килта: от «одежды бедняков и воров» и признака романтического бунтарства до королевских почестей и национального символа.

В начале XVI века шотландские килты были совсем не похожи на те «юбки», которые мы знаем под этим названием сейчас. Это были полосы ткани длиной 12 ярдов (около 10 метров), которые оборачивали вокруг тела (на котором уже была рубашка!) так и эдак в зависимости от погоды и потребностей, при необходимости их превращали в палатку, постель, веревку, сеть для ловли рыбы – мало ли способов использования длинной шерстяной тряпки может придумать простой работяга? Носили эту одежду исключительно дикие жители гор на Севере, а жители долин со смесью презрения и жалости называли северных соседей redshanks, что можно вольно перевести как «красноголяшечники». Так они изящно намекали на слабую приспособленность килта для защиты ног ниже колен от суровых морозов. Кстати, этимология слова «килт», по одной из версий, связана с шотландским глаголом kilt, означающим «подтыкать». Впрочем, сами шотландцы выводят его от староскандинавского kjalta, то есть «закладывать складки».

Рождение мужской юбки в складочку

Знакомую нам «юбочку», или «малый килт», придумал англичанин по имени Томас Роулинсон, последователь религиозного движения квакеров родом из Ланкашира. Роулинсон владел плавильными печами недалеко от Инвернесса. Его бизнес-партнером был Йен Макдонелл, глава клана Макдоннелов из Гленгарри, и трудились возле печей преимущественно горцы. Роулинсону было больно видеть, как люди работали с раскаленным металлом или углем, завернувшись в шерстяное одеяло, да еще наотрез отказывались переодеваться, ссылаясь на национальную гордость. Как настоящий квакер, Роулинсон счел проблему божьим испытанием и изобрел «малый килт»: отрезал нижнюю часть «полного килта», а складки на нем сшил и надежно зафиксировал.

Чтобы подать сотрудникам пример, в обновку переоделись сами бизнес-партнеры. Видимо, пример главы клана был впечатляющим, потому что новый фасон распространился быстро. Мы знаем эту историю благодаря статье, опубликованной в Edinburgh Magazine в 1785 году, – и в ней же говорится: изобретение оказалось настолько удобным, что совсем скоро его начали носить не только все горцы, но и даже некоторые жители долин.

Бесштанные бунтари

Неудивительно, что после главной битвы за независимость Шотландии – сражения при Каллодене в 1746 году – английские власти объявили килты вне закона. За ношение килта нарушителя в первый раз отправляли в тюрьму на шесть месяцев, а во второй – сплавляли в заморские колонии на семь лет, чтобы он там ходил среди дикарей и не оскорблял глаз английских властей видом голых ног. Исключение было сделано только для шотландских полков в рядах британской армии.

Закон, конечно, немедленно принялись нарушать: особенно отличались поэты, художники и просто анархистски настроенная молодежь. Килт стал символом противостояния всему: английскому владычеству, урбанизации и индустриализации. Как вспоминает полковник Дэвид Стюарт в книге Sketches of the Character, Manners, and Present State of the Highlanders of Scotland, одни носили неподпоясанные килты, другие наматывали их на шею или закрепляли на плечах, как плащ, третьи сшивали центр килта и превращали его в этакие рэперские шаровары. Прелестное, наверное, было зрелище, когда толпу молодчиков в тряпках и штанах с низкой промежностью останавливал патруль и пытался понять, арестовывать их или нет и не относится ли эта расцветка к униформе одного из полков. Через 35 лет англичанам надоела эта ерунда, к тому же шотландская аристократия поднажала, и запрет на килты отменили.

Королевские коленки

Через некоторое время на сцену вышел Вальтер Скотт: в попытке заработать денег он написал свой первый роман о шотландских якобитах «Уэверли, или Шестьдесят лет назад» (1814). На всякий случай имя автора не было указано при публикации, но опасения были напрасны: книга стала мгновенным хитом. Дальше последовали «Айвенго» и другие романы на тему шотландской истории. С автором «Уэверли» захотел встретиться принц-регент Георг IV, которого Скотт уговорил посетить Эдинбург.

В 1822 году состоялся первый за двести лет визит британского монарха в Шотландию. Последовав уговорам Скотта, во время визита принц-регент носил килт. К сожалению, мерки были сняты не совсем верно, и против всех правил приличия килт не закрывал колени венценосной особы. Вдобавок ноги принца были облачены в облегающие розовые панталоны, так что впечатление обнаженности было полным. В истории осталась остроумная ремарка леди Гамильтон-Далримпл: «Его величество пробудет среди нас недолго, поэтому чем больше мы увидим, тем лучше». Сам монарх был очарован: ему нравилось все – приветствующие его толпы (в Англии Георг IV был непопулярен), вид с горы Трон Артура, молодые наглецы из числа горцев, которые преграждали путь его экипажу, чтобы лично поприветствовать монарха, который даже не замечал дождя.

Кульминацией визита был бал, во время которого все приглашенные были обязаны носить килты, и даже жители равнины стали искать в своей генеалогии связи с «дикими горцами», у которых можно было бы позаимствовать килт определенной расцветки. С этого момента образ горца претерпел волшебное преображение: вместо голоногих опасных варваров высокогорные шотландцы превратились во всеми обожаемых «благородных дикарей».

Носят ли под килтом трусы?

Любопытных часто интересует вопрос: нужно ли носить под килтом нижнее белье? Известно, что для армейских служащих ношение нижнего белья обязательно, а как поступают обычные люди, не скованные профессиональными обязательствами? Мы воздержимся от ответа на этот вопрос и лишь процитируем два мнения. С одной стороны, ревнители чистоты традиций утверждают, что чистая шерсть так хорошо изолирует от холодов, что воздух под килтом становится невыносимо жарким, и нижнее белье только добавляет мучений своему обладателю.

А вот Шотландский регулятор тартанов (Scottish Tartan Authority) считает такую практику ребячливой, негигиеничной и в целом неприличной. «Идея о том, что отсутствие трусов под килтом – признак настоящего шотландца, настолько смехотворна, как и идея о том, что настоящие шотландцы едят только пересоленную овсянку, – считает директор STA. – Если наши предки не изобрели удобного белья, это не значит, что мы должны следовать их примеру. Мы больше не заставляем детей чистить каминные трубы, и идея отсутствия трусов под килтом должна отправиться туда же – в мусорную корзину устаревших традиций».

Кроме того, стоит помнить, что многие современные шотландцы не владеют собственными килтами, а берут их напрокат по праздникам. И неизвестно, насколько тщательно пункт проката заботится о чистке изделий, переходящих от клиента к клиенту.

