Как обезопасить друг друга от распространения COVID-19 этой зимой

С наступлением зимы растет вероятность подхватить заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем. Это связано с тем, что люди возвращаются в офисы, учебные классы и аудитории, больше времени проводят в закрытых помещениях. Основной путь передачи COVID-19 – воздушный, и в помещениях вирус распространяется гораздо быстрее. И хотя вакцины – это лучшая защита от ковида, вакцинированный человек может заразиться вирусом – зачастую в легкой форме – и передать его другим, подвергнув опасности их здоровье. Поэтому, чтобы обезопасить друг друга, необходимо соблюдать простые, но эффективные профилактические меры.

Общая информация

● Если вы вакцинированы, вы все равно можете заразиться COVID-19 и передать его другим – даже если вы сами будете чувствовать лишь незначительное недомогание.

● Примерно один из трех человек болеет ковидом без симптомов и может распространять вирус, даже не зная об этом.

● Коронавирус передается по воздуху, поэтому им можно заразиться, вдохнув частицы вируса от инфицированного человека, которые в непроветриваемых помещениях могут задерживаться намного дольше.

Проветривание помещений

● Большинство случаев передачи респираторных инфекций происходит в замкнутых пространствах.

● Встречи на открытом воздухе безопаснее: у вас гораздо больше шансов подхватить COVID-19 в помещении. Но в холодные месяцы встречаться на улице сложнее, хотя это снижает риск передачи инфекции воздушно-капельным путем.

● Проветривайте помещения: откройте окна всего на 10 минут или на меньшее время (но непрерывно), тогда риск распространения вируса существенно снизится.

● Открывайте окна, когда у вас гости: проветривайте свой дом до, во время и после их визита в течение короткого периода времени. Хорошая вентиляция может снизить риск передачи COVID-19 в помещении.

● В холодную погоду проветривайте помещения чаще, но более короткими промежутками времени. Открывая окна регулярно и впуская свежий воздух в дом, вы значительно снизите концентрацию вируса в воздухе.

● Не нужно распахивать окна широко и на долгое время, будет вполне достаточно приоткрыть их (или вентиляционные отверстия). Регулярное проветривание помещений, даже короткое, в течение всего дня сделает воздух в них безопаснее и поможет сохранить тепло в здании.

Ношение защитных масок

● Закрывайте рот и нос маской, потому что у больных COVID-19 при выдохе выделяются заразные капли. Люди все равно должны носить маску, даже если у них нет симптомов ковида, так как они все еще могут заразиться вирусом сами и распространить его на других.

● Носите маску в закрытых помещениях, где находятся другие люди, потому что даже если вы болеете вирусом бессимптомно, вы не заразите людей вокруг.

Тестирование

● Тестирование и отслеживание NHS продолжат защищать людей этой зимой, ограничивая распространение COVID-19 и помогая разорвать цепочки передачи вируса.

● Если у вас есть симптомы коронавируса, как можно скорее сделайте бесплатный ПЦР-тест. Если результат будет положительным – самоизолируйтесь, независимо от вашего возраста или статуса вакцинации.

● Чтобы обезопасить себя и других, регулярно делайте экспресс-тесты на COVID-19, поскольку у одного из трех человек болезнь проходит без явных проявлений.

● Если у вас есть симптомы заболевания, даже легкие, немедленно сделайте ПЦР-тест. Также не забывайте регулярно проходить экспресс-тестирование, чтобы исключить возможность заражения окружающих, если вы болеете вирусом без симптомов.

● Экспресс-тесты бесплатны, просты в использовании, результаты приходят в течение 30 минут.

● По словам доктора Сьюзан Хопкинс, экспресс-тесты (Lateral flow devices) эффективны для поиска людей с высокой вирусной нагрузкой, которые наиболее заразны и с большой долей вероятности передадут вирус другим. «Это очень хороший тест», – отметила Хопкинс.

● Сделать экспресс-тесты бесплатно может каждый, заказав на сайте nhs.uk/Get-Tested , в некоторых аптеках или по телефону 119.

● Прежде чем отправиться в аптеку, необходимо зарегистрироваться для получения кода. Его можно получить онлайн по адресу gov.uk/get-collect-code или позвонив по номеру 119. Этот код вам нужно показать при сборе тестовых пакетов.

● Любой результат – положительный, отрицательный или недействительный – помогает быстро определить, когда распространяется вирус, выявить вспышки на ранней стадии и реагировать на них быстрее.

● Чтобы сообщить о результатах тестирования, просто перейдите по ссылке gov.uk/report-covid19-result или позвоните по бесплатному номеру 119 со своего мобильного либо стационарного телефона.

● Если ваш тест положительный, вы должны немедленно изолироваться и подтвердить свой результат, пройдя ПЦР-тест, который вы можете заказать онлайн.

Рассмотрите возможность пройти тестирование, если чувствуете, что в этот день высока вероятность подвергнуть себя и окружающих повышенному риску. Сделайте тест, если планируете посетить места с большим скоплением народа, к примеру, ночной клуб. Также пройдите тестирование, если собираетесь нанести визит людям, которые наиболее уязвимы к вирусу.

Прохождение экспресс-теста накануне ситуации, когда вы можете оказаться в зоне повышенного риска, даст вам уверенность в том, что вы сами вряд ли заразитесь COVID-19, и снизит вероятность того, что вы станете источником его распространения. Если результат теста окажется положительным, вы сможете принять меры, чтобы предотвратить распространение ковида. Ваша семья и друзья также могут пройти тестирование бесплатно. Давайте сообща поможем детям вернуться в школьные классы!

Анна Шторм, 48 лет, пианистка:

«По роду деятельности я часто провожу встречи и мастер-классы с будущими музыкантами. Разумеется, было бы прекрасно делать это на открытом воздухе, однако нам, пианистам, такая роскошь недоступна. И поэтому помимо тщательного очищения клавиш после пользования, ношения масок, вне зависимости от статуса вакцинированности, мы постоянно проводим проветривание помещений. Сегодня каждому из нас очень важно быть ответственным как за себя, так и за тех, с кем мы общаемся и кто нам доверяет. Я считаю большим достижением NHS и британского правительства предоставление бесплатных тестов на COVID-19 всему населению страны. Мы уже привыкли за последние полтора года думать о соблюдении дистанции, постоянном проветривании помещений и ношении маски в людных местах. Но возможность получить быстрый результат бесплатного теста делает ситуацию в стране более контролируемой».