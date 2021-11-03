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Каждому по способностям

Каждому по способностям
фото123rf.com

Анастасия Яковлева

Что скрывает рекордный рост зарплат в Великобритании?

Перевозить пассажиров в Великобритании становится невыгодно: на днях водители автобусов объявили о том, что их категорически не устраивает оплата труда. Пригрозив масштабной забастовкой, они потребовали от правительства повысить зарплаты, а более нетерпеливые уволились и перешли в сферу грузоперевозок, где оплата вдвое выше. Когда готовился этот материал, стало известно, что правительству удалось предотвратить коллапс пассажироперевозок на северо-западе Англии. Так, в результате переговоров между руководством транспортных компаний и профсоюзами было заявлено о том, что забастовка с участием водителей в Мерсисайде, Большом Манчестере и Ланкашире в эти выходные была отменена. На следующей неделе членам профсоюзов будет представлено пересмотренное предложение о заработной плате. Что касается водителей из других округов, свои планы они пока не поменяли. Кем сегодня прибыльно работать в Великобритании? И что недоговаривают власти, хвалясь небывалым увеличением зарплат?

Водитель водителю рознь

Так как именно водители вынесли тему оплаты труда в Соединенном Королевстве на всеобщее обсуждение, разберемся для начала в том, что происходит в транспортной отрасли. Компании, которые занимаются автобусными перевозками, сегодня ощущают острую нехватку сотрудников. По приблизительным подсчетам, чтобы заполнить нишу, нужны еще 4 тыс. водителей.

Согласно данным портала uk.jobted.com, зарплата водителя автобуса сегодня составляет £10,20 в час (£23 тыс. в год). При этом средняя заработная плата водителя тяжелого грузовика – около £32 тыс. в год и £15 в час (диапазон от £23 тыс. до £38 тыс.). Водитель грузовика может рассчитывать на среднюю стартовую зарплату в размере £24,2 тыс. А вот самые высокие зарплаты в этой сфере – около £60 тыс. в год.

В целом, для перевозчиков наступили трудные времена: им надо найти баланс между повышением расходов в связи с нехваткой топлива, персонала (вследствие выхода из Евросоюза) и требованиями, непосредственно выдвигаемыми водителями.

Лидеры зарплат

Так какие же профессии в настоящее время являются самыми высокооплачиваемыми в Великобритании? Это врачи высокой категории, юристы и финансисты. Их ежегодный доход приблизительно равняется £60 тыс., как у некоторых водителей грузовиков. Кроме того, лидеры по зарплатам – это предприниматели и бизнесмены, имеющие собственное дело. Также традиционно высокие доходы имеют работники IT-сферы. Увидеть список должностей и зарплатный уровень можно на официальном сайте правительства Великобритании.
Оплата труда рассчитывается исходя из статистических данных, которые ежегодно обновляются (в апреле). Данные учитывают цифры специализированных обзоров Национальной статистической службы. В расчет берется аналитика от системы здравоохранения, образования и т. д.

Кто и сколько получает?
£22 – £35 тыс. – помощники юриста.
£40 – £100 тыс. – адвокаты (в зависимости от стажа).
От £150 тыс. – партнеры юридических фирм.
£35 – £60 тыс. – менеджеры в банках по работе с клиентами (+ комиссия).
£45 – £65 тыс. – финансовые аналитики.
£25 – £45 тыс. – маркетологи и сотрудники PR-агентств.
£35 – £55 тыс. – налоговые специалисты (профессионал очень высокого уровня может получать до £150 тыс.).
£25 тыс. – разнорабочие.
£30 тыс. – учителя.
£69 тыс. – IT-директора и директора по телекоммуникациям.
£50 тыс. – IТ-бизнес-аналитики и системные дизайнеры.

Доходы выросли

Согласно статистическим данным, постковидные зарплаты в Великобритании рекордно выросли. Так, во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличение составило 8,8% – такие данные еще в середине августа обнародовало Управление национальной статистики. Учитывая инфляцию, зарплаты выросли более чем на 6%.

Несмотря на официальные данные о росте доходов, заместитель главы ONS Джонатан Этоу считает, что радоваться рано, прежде всего – из-за того, что такой рост может быть связан со снижением зарплат в прошлом году из-за пандемии и последующим их возвращением на прежний уровень. Помимо роста зарплат, ONS отмечает рекордное для Великобритании количестве вакансий: в середине лета их было более 1 млн. Уровень безработицы, в свою очередь, снизился на 0,2% и составил 4,7%.

Банк Англии обеспокоен тем, что рост зарплаты может вызвать еще большую инфляцию, которая и так уже превышает целевой показатель в 2%. Кроме того, ожидается, что потребительские цены к концу года вырастут на 4%. Несмотря на это, банк прогнозирует, что тенденция окажется временной.

В целом, число рабочих мест в Великобритании увеличилось летом на 182 тыс., что свидетельствует о восстановлении примерно 80% вакансий, сокращенных из-за пандемии. Для достижения таких показателей в июле власти объявили о принятии очередного пакета мер по поддержке экономики на сумму £30 млрд. Сделано это было для спасения рабочих мест и помощи владельцам бизнеса в постковидный период восстановления. Также средства были направлены на налоговые льготы в гостиничный и ресторанный секторы.

123rf.com

Повышение на £1 тыс.

С 1 апреля этого года размер прожиточного минимума увеличился до £8,91 в час.  Национальная минимальная заработная плата варьируется – от £4,30 до £8,36 в час в зависимости от возраста и квалификации сотрудника. Риши Сунак объявил о том, что повысит прожиточный минимум по стране. Оплата труда будет повышена работникам с низкими доходами, тем самым будет положен конец замораживанию заработной платы 5 млн сотрудников государственного сектора. Низкооплачиваемым работникам повысили зарплаты на 6,6% с нынешнего апреля. Таким образом, правительство стремится смягчить последствия роста стоимости жизни путем повышения прожиточного минимума. А со следующего апреля работникам в возрасте от 23 лет и старше минимальную зарплату поднимут с £8,91 в час до £9,50.

Как пишет Financial Times, повышение прожиточного минимума рекомендовано Комиссией по низким заработным платам – независимым органом, который консультирует правительство.  Повышение составляет дополнительную £1 тыс. в год для человека, который работает полный рабочий день около 35 часов в неделю. Увеличится с 2022 года и минимальная зарплата для людей в возрасте 21–22 лет – с £8,36 до £9,18 в час. В свою очередь, ставка учеников повысится с £4,30 до £4,81 в час. «Это повышение заработной платы гарантирует, что мы получаем плату за работу, и держит нас на пути к достижению нашей цели по увеличению низкой оплаты труда», – сказал Сунак.

НЕ в помощь бедным
В начале октября, в тот же день, когда премьер-министр Борис Джонсон сообщил о намерении продвинуть страну к «экономике с высокой заработной платой, высокой квалификацией и высокой производительностью», были свернуты программы поддержки малообеспеченных граждан, начатые в пандемию. Более высокая заработная плата также не полностью компенсирует сокращение государством пособия, на которое претендуют люди с более низким доходом, под названием Universal Credit. Во время пандемии размер пособия был увеличен, но сейчас он снижается на £20 в неделю.
Эксперты отмечают, что доходы штатных работников с минимальной зарплатой увеличатся более чем на £1 тыс. в год, но у тех, кто пользуется универсальным кредитом, – только на £250, поскольку налоги растут, а размер пособий уменьшается по мере увеличения заработка.
В начале октября Борис Джонсон объявил о том, что правительство Великобритании завершает две программы соцзащиты, направленные на поддержку населения во время пандемии. В рамках этих программ в экономику было вложено почти £80 млрд. По мнению экономистов, такая мера увеличит разрыв между богатыми и бедными. Что же последует за решением отменить денежную поддержку 8,9 млн работающих граждан, а также временное повышение пособий примерно для 6 млн человек? (В период пандемии власти компенсировали вынужденные отпуска работающим гражданам и выплачивали повышенные пособия беднякам: эта помощь существенно смягчила удар от пандемийных блокировок и предотвратила всплеск безработицы.)
Как заявил Риши Сунак, восстановление после коронавируса идет полным ходом, появилось более 1 млн вакансий, так что сейчас подходящее время для завершения схемы. «Но это никоим образом не означает прекращение нашей поддержки. Наш план занятости помогает людям найти работу и убедиться, что у них есть навыки, необходимые для работы в будущем», – отметил чиновник.

Прибыло – убыло

Еще в 2019 году правительство Соединенного Королевства пообещало повысить уровень прожиточного минимума до новой цели – ⅔ медианного дохода к 2024 году, что соответствует примерно £10,50 в час. Однако думается, не все так радужно. Как отметил Том Уотерс, старший экономист-исследователь Института финансовых исследований, «хотя это повысит доходы работников с минимальной заработной платой, занятых полный рабочий день, для тех, кто пользуется универсальным кредитом, располагаемый доход уменьшится. Причина в том, что их налоги растут, а размер пособий падает по мере увеличения их зарплат».

Риши Сунак также объявил об окончании годичной паузы в оплате труда в государственном секторе, что принесет пользу миллионам медсестер, учителей и военнослужащих. «Теперь, когда экономика восстанавливается, правильно, что медсестры, учителя и все другие работники государственного сектора, внесшие свой вклад во время пандемии, видят рост своей заработной платы», – сказал он.
Напомним, что замораживание зарплаты было введено для защиты рабочих мест во время пандемии и во избежание растущего разрыва между оплатой труда в государственном и частном секторах.

Теперь госработникам придется ждать рекомендаций от независимых органов по проверке заработной платы в следующем году. Это позволит увидеть, насколько увеличится их зарплата и будет ли она поспевать за значительным ростом стоимости жизни. Кстати, как заявили лейбористы, для многих британцев большая часть увеличения зарплаты будет поглощена повышением налогов, сокращением социальных выплат и подорожанием электроэнергии. А еще инфляция… Хотя в сентябре индекс потребительских цен упал до 3,1%, новый главный экономист Банка Англии Хью Пилл предупредил, что в начале следующего года инфляция вполне может достигнуть 5%, а это уже совсем другая история.

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