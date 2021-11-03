«Хэрродс»: от Винни-Пуха до принцессы Дианы

Тайны знаменитого магазина

Этот универмаг знаком не только каждому лондонцу, но и каждому туристу, его слава уходит далеко за пределы Англии. Это такой же символ столицы, как Биг-Бен или Парламент. «Хэрродс» (Harrods) – официально самый большой торговый центр города. Сегодня мы расскажем удивительную историю магазина.

С чего все началось…

Фешенебельный универмаг расположен на западе Лондона, на Бромптон-роуд в районе Найтсбридж, что неподалеку от Кенсингтонского дворца. Но был он там не всегда.

Однажды 25-летний Чарльз Генри Хэррод, работавший мельником в Клактоне, решил, что пора бы становиться на ноги, и перебрался в Лондон. Хватка у молодого человека была превосходная, поэтому, поднакопив деньжат, в 1824 году он арендовал небольшую лавку по адресу: Боро-Хай-стрит, 228. Торговал он в основном тканями и разной галантереей, но конкуренция была огромной, и нужно было срочно переквалифицироваться. Амбиции и желание прославиться у Хэррода были так велики, что он решил открыть продуктовую лавку. К 1834 году Чарльз фокусируется на чае, чрезвычайно популярном в то время, хотя в Лондоне тогда было всего триста чайных лавочек – а чаевничать хотелось всем. Первоначально выручка составляла всего лишь £20 в неделю, но затем дела пошли успешно, обороты постоянно росли. В бывшем мельнике открылся талант настоящего предпринимателя.

Истории могло бы и не быть

Как-то февральским вечерком в 1836 году к Хэрроду заглянул местный констебль и случайно подслушал его разговор с местным извозчиком. Тот сказал, что привез всего один мешок, и после едва заметного кивка Чарльз уволок мешок в подсобку. Констебля насторожило, что ни документов, ни сопроводительных писем извозчик хозяину не передал; он доложил начальству, и решено было тайно проследить за молодым предпринимателем. Результат не заставил себя ждать: при первой же проверке магазина выяснилось, что этот мешок, а также многие другие товары были украдены грузчиком, помогавшим тому самому извозчику доставлять награбленное в магазин мистера Хэррода. Извозчик быстро переметнулся и стал сотрудничать со следствием, чем избежал наказания. Стыд, позор на всю оставшуюся жизнь, скандал, тюрьма – вот что ожидало Чарльза. Грузчик и хозяин лавки получили по семь лет каторжных работ в Тасмании. Спасла Хэррода его чайная лавка, благодаря которой он обзавелся влиятельными клиентами: более двухсот человек подписали петицию о смягчении наказания. Самым весомым аргументом стала подпись члена парламента, и семь лет колонии заменили на год в тюрьме Лондона.

Как феникс из пепла

Выйдя из тюрьмы, Чарльз Генри поклялся никогда больше не нарушать закон и продолжил дело. Как-то он услышал, что в Гайд-парке пройдет большущая промышленная выставка. «Этот шанс упускать нельзя», – подумал мужчина и в 1839 году, подсуетившись, перевез свой магазин на Бромптон-роуд. С этого дня началась история того самого «Хэрродса», который мы знаем. Расчет был верный: покупателей было много, магазин становился популярным, обороты быстро росли. Отойдя от дел, владелец продал права своему сыну. Чарльз Дигби подхватил бизнес отца и раскрутил магазин, увеличив штат сотрудников с двух до ста. Тогда в магазине можно было купить одежду, продукты, косметику, парфюмерию.

Беда пришла в 1883 году, когда пожар уничтожил здание. Но Чарльз Дигби, такой же предприимчивый, как и его отец, сумел не только выйти с достоинством из этой ситуации, но и получить прибыль. Он выполнил свои рождественские обещания и доставил все заказы клиентам, чем, конечно же, приобрел еще большее уважение среди лондонцев.

Погорелец решил построить новое здание, да такое, чтобы дух захватывало. И пока архитектор Чарльз Уильям Стивенс трудился над созданием шедевра, Хэррод-младший потихоньку скупал соседние помещения. А потом… продал свою долю за £120 тыс. бизнесмену Эдгару Коэну. Управляющим директором стал Ричард Барбридж. Главное условие сделки – чтобы название осталось прежним: бренд был настолько популярен, что менять имя не имело смысла. Началась новая эпоха «Хэрродса».

Чудеса в магазине

16 ноября 1898 года покупатели, как обычно, пришли в «Хэрродс» и замерли от удивления, увидев движущуюся лестницу. Да-да, первый эскалатор в Лондоне появился именно здесь. Конечно, посетители боялись ступить на него и оторваться от земли в неизвестном направлении. Владельцы магазина встречали на другом конце эскалатора храбрецов, отважившихся на смелый эксперимент, с рюмочкой бренди. После такой поездки – то, что надо!

В 1905 году перед глазами жителей столицы предстал новый «Хэрродс», во всей своей мощи и красе. Гигантское здание по проекту Стивенса в стиле барокко походило на дворец и покоряло своей помпезностью и размахом. Отделанный терракотовой плиткой фасад украшали херувимы, крышу венчал купол. «Дорого-богато» стало визитной карточкой магазина.

Среди постоянных покупателей «Хэрродса» были Оскар Уайлд, Чарли Чаплин, Лоуренс Оливье, Вивьен Ли, Зигмунд Фрейд и члены британской королевской семьи. А знаете ли вы, что «Хэрродс» сыграл важную роль в жизни Алана Милна?

Винни-Пух пришел из «Хэрродса»

Многие помнят, что прообразом неугомонного медвежонка Винни-Пуха стала плюшевая игрушка маленького Кристофера Робина, сына Алана Милна. В августе 1921 года, когда миссис Дафна Милн принесла домой медвежонка, купленного в «Хэрродсе» на первый год рождения своего сына, писатель и не подозревал, как изменится его жизнь. Кристофер не расставался с игрушкой и впоследствии дал ей имя Эдвард. Алан и маленький Кристофер часто посещали Лондонский зоопарк, где все внимание сына было приковано к клетке с медведем. Виннипег – так звали большую черную медведицу – досталась зоопарку от ветеринара, служившего в Королевской канадской армии. Имя свое она получила от канадского города Виннипег, в котором проживал тот самый врач. Когда полк должен был перебазироваться во Францию, медвежонка решено было оставить в Лондоне, в зоопарке. Медведица была добрейшая, даже позволяла детям садиться на свою спину. После одной такой встречи Кристофер решил переименовать своего плюшевого друга – так он стал Винни. А потом появились рассказы о маленьком мальчике и его игрушечных друзьях. Спустя несколько лет Алан Милн презентовал свою первую книгу о приключениях Винни-Пуха именно здесь, в «Хэрродсе», откуда и пришел забавный медвежонок.

Супербитва супермаркетов

Главный соперник и конкурент «Хэрродса» – универмаг «Селфриджес» – постоянно искал новые пути к сердцам покупателей. К началу XX века конкуренция между ними стала настолько велика, что было решено устроить соревнование. Гарри Селфридж заключил пари с Ричардом Барбриджем, тогдашним хозяином «Хэрродса», что в течение шести лет после окончания Первой мировой войны оборот его магазина будет гораздо больше объемов продаж супермаркета Барбриджа. Предприниматели назначили приз – серебряный макет своего магазина от проигравшей стороны. В 1927 году Гарри Селфридж презентовал Барбриджу серебряный макет «Хэрродса», который обошелся ему в £400. Вплоть до 2014 года макет находился в кабинете директора универмага, но потом был продан на аукционе Christie’s за £85 тыс.

Египетский период «Хэрродса»

В 1985 году началась, пожалуй, самая громкая история «Хэрродса». Египетский миллиардер Мохаммед аль-Файед купил магазин за £615 млн и владел им четверть века. Интерьер и без того удивительного универмага стал наполняться невероятными вещами и деталями. Через сто лет после запуска первого эскалатора здесь появился Египетский эскалатор, который ведет в одноименный зал, где царит экзотическая атмосфера древнего Египта – гигантские колонны с иероглифами и бюстами фараонов взмывают вверх к зодиакальному потолку. Ощущение, что это декорации к фильму.

У подножия эскалатора некогда находилась скульптура Дианы и Доди аль-Файеда, погибших в автокатастрофе в 1997 году. Парижская трагедия перетекла в огромный скандал: отец обвинял королевскую семью в гибели сына и его возлюбленной. Королевская семья прекратила отношения с «Хэрродсом». В 2000 году Мохаммед аль-Файед закрыл доступ в магазин представителям британской монархии, после чего и вовсе сжег все ордера, которыми магазин владел с 1910 года. Скульптура «Невинные жертвы» простояла в универмаге еще восемь лет – до того момента, как в 2010 году супермаркет был продан Катарскому инвестиционному фонду за £1,5 млн. Аль-Файед получил заказанную им же скульптуру обратно.

Звериные истории

Девиз магазина – Omnia Omnibus Ubique, что означает «всем, каждому и абсолютно все». В «Хэрродсе» можно найти все – от чайных пакетиков до слитков золота. Некогда универмаг был знаменит тем, что торговал еще и экзотическими зверями. До 1976 года, когда был принят закон об исчезающих видах, в местном зоомагазине можно было купить практически любое животное. Известно, что драматург Ноэл Кауард приобрел в нем на Рождество аллигатора, а Рональд Рейган – слоненка Герти, которого, когда он подрос, передали зоопарку Сакраменто. Джон Рендалл и Энтони Берк купили здесь льва Кристиана, который быстро стал местной знаменитостью. Джон и Энтони часто прогуливались с львенком по Кинг-роуд в Челси, а когда тот вырос, друзья решили вывезти его в Кенийский заповедник, чтобы отпустить на волю. Через год Джон и Энтони решили навестить льва, и, хотя все кругом твердили, что дикое животное быстро забывает людей, Кристиан буквально кинулся с объятиями к своим двуногим друзьям. Эта невероятная история облетела весь мир, и о дружбе льва и человека говорили многие.

В 2007 году, несмотря на запрет на торговлю животными, в «Хэрродсе» появилась змея, но вовсе не для продажи: все дело в том, что пресмыкающееся стало… охранником. В универмаг завезли босоножки итальянской обувной марки René Caovilla, инкрустированные рубинами, сапфирами и бриллиантами, которые продавались за £62 тыс. Дело было как раз в «египетский период» магазина, и кобра Сердик была привезена оттуда. Правда, как говорят, змея нужна была больше для рекламной кампании, которая, к слову, произвела фурор. Потом кобру вернули владельцу.

Встречают по одежке

В 1989 году «Хэрродс» решил ввести правила, регламентирующие внешний вид посетителей, то есть дресс-код. Туда нельзя войти в в униформе, велосипедных, коротких, пляжных шортах, купальниках, спортивных майках, шлепанцах или сандалиях, с босыми ногами, голым животом или в грязной, а также вульгарной или просвечивающей одежде, с оскорбительными надписями. И особое внимание уделили людям в шлемах (видимо, были прецеденты) – в шлемах нельзя.

Помимо этого, есть и другие правила: сумки размеров более среднего и чемоданы следует оставлять в специальной камере хранения магазина, а рюкзак (если он небольшой) надлежит нести в руке, а не на спине. Кроме того, запрещается громко разговаривать, петь, сквернословить и хулиганить. И не вздумайте фотографировать украшения в ювелирном отделе и антикварную мебель!

Случаев, когда в магазин не пускали, было немало. Например, на входе задержали отряд скаутов, женщину с ирокезом и футболистов донецкого клуба «Шахтер» – они, конечно, не шумели и не сквернословили, но пришли все как один в спортивных костюмах. Увы, красот магазина они не увидели. Что еще интереснее – вечером того же дня они проиграли клубу «Фулхэм», владельцем которого на тот момент тоже являлся Мохаммед аль-Файед. Среди отвергнутых знаменитостей были поп-звезда Кайли Миноуг, австралийский музыкант Джейсон Донован, британский актер Люк Госс.

«Хэрродс» в цифрах:

– площадь универмага – 90 тысяч кв. м;

– количество магазинов – 330;

– число персонала – 5 тысяч человек;

– ежедневная посещаемость – 300 тысяч человек в день, годовая – 15 миллионов;

– фасад здания освещают 12 тысяч лампочек.

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«Хэрродс» – магазин-легенда, который чтит свои традиции. Это самый знаменитый универмаг мира. Вот уже более ста лет все покупки упаковывают в зеленые пакеты с золотой надписью, и туристы считают своим долгом купить хоть упаковку чая на память о знаменитом супермаркете. Если отправить письмо и на конверте просто указать «Хэрродс», Лондон», оно обязательно дойдет.

Подготовила Оксана Кеш